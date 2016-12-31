ما المشروب الذي يحد من تأثير الثمالة بعد حفلة رأس السنة؟

يستقبل الناس ليلة رأس السنة مودعين عاماً ومتأملين أن يحمل العام الجديد الأفضل لهم، ولا تكتمل هذه السهرة لدى البعض إلاَّ باحتساء الكحول ليستيقظوا في اليوم التالي معانين من آثار الخمر. لذا، وجد باحثون ألمان في جامعة فريدريش شيلر في جينا أنَّ شرب البيرة يساعد على الحد من تأثير الثمالة في اليوم التالي. إذ تبين أنَّ البيرة يمكن أن تُقلل من الأضرار التي تلحق بالكبد بعد ليلة من الإفراط في شرب الخمر، إضافةً إلى الحد من إنتاج السموم والدهون الضارة بالكبد التي يمكن أن تحدث عند احتساء #الكحول الأخرى.

وللتوصل إلى هذه الخلاصة التي نشرت في دورية Alcohol and Alcoholism أجرى الباحثون تجاربهم على الذين قدمت لهم مشروبات سكرية بدلاً من الكحول، ودرسوا تأثيرها على أكبادهم، والدم والأمعاء من ساعتين إلى 12 ساعة بعد الشرب. ووجد الباحثون أن الفئران التي شربت البيرة كان تراكم الدهون في كبدها أقل، ما يفيد بتأثيرها على مسح السموم من الدم. وغابت أي دلائل عن وجود التهابات في أكباد هذه الفئران، وانخفاض مستويات جزيئات تعرف باسم حمض النتريك سينثاز التي تلعب دوراً في التسبب بالصداع مثل #الصداع النصفي.