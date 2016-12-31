ما سبب اعتذار احلام من الجميع في نهاية 2016؟

دلال ديب

فاجأت الفنانة الاماراتية أحلام متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد ان اعتذرت من الجميع، على غير عادتها.

وكانت أحلام قد كتبت قائلة: “قبل نهاية السنة، ،2016 أنا اسـفة إذا زعلتكم، اذا جرحتكم وضايقتكم، إذا ظلمتكم، إذا زليت عليكم في شيء… واتمنى من الكل يسامحني، انا اعتذر من الجميع”.

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