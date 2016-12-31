ما هي اهم الامور التي ترفع من نسبة ذكائك؟

هناك 10 أمور صغيرة وبسيطة ترفع من نسبة الذكاء في حال تعوّد المرء على القيام بها:

استعمال الإنترنت لتنمية القدرات لا فقط للتسلية على مواقع التواصل الإجتماعي وعلى مشاهدة الأفلام

تدوين ما تعلّمه المرء خلال النهار حتى لو بكلمات قليلة

كتابة لائحة بالإنجازات إذ إن الثقة بالنفس والسعادة من أهم العوامل التي تزيد من نسبة الذكاء

اللعب بألعاب اللغز والحكّ لإنعاش الذاكرة

مصادقة أناس يتمتّعون بنسبة ذكاء عالية فهم المصدر الأول لرفع معدّل الذكاء

القراءة ثم القراءة!

محاول تفسير ما تعلّمه المرء للآخرين، عندها سيتأكد عمّا إذا معلوماته صحيحة أم ناقصة أم خاطئة

القيام بأشياء عشوائية جديدة

تعلّم لغة جديدة

أخذ بعض الوقت الضائع، الجلوس في الهدوء