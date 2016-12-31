هذا ما ستحتفل به دول العالم بالسنة الجديدة…

باتت غالبية العواصم العالمية جاهزة لحفلات السنة الجديدة 2017. ورغم اختلاف البلدان والثقافات، إلا أن غالبيتها سوف تركز على عروض الموسيقى والاحتفاء بمعالم العواصم، وبطبيعة الحال الألعاب النارية.

ووعدت السلطات الأسترالية بعرض ضخم، وفق ما نقله موقع “إي بي سي” الأسترالي. وبدأ العمال بتكثيف الجهود لوضع المتفجرات على جسر هاربور الشهير، والذي تنطلق منه المفرقعات كل سنة لتضيء أوبرا وسماء سيدني، وهو المشهد الذي تعوّد العالم على رؤيته مبكراً، باعتبار القارة من أوائل الدول المحتفلة عالمياً بالسنة الجديدة في أجواء صيفية حارة.

وأعلنت دبي أنها باتت مستعدة لاستقبال العام الجديد 2017 بحفلات سوف تغطي المدينة كلها. المدينة التي حطمت الرقم القياسي عام 2014 بأكبر حفل لسنة جديدة في العالم، تنوي إبهار الجمهور الذي سوف يتجمع في ثلاث نقاط، وهي برج خليفة وبرج العرب ونخلة الجميرا. وستتضمن الاحتفالات عروض الموسيقى والألعاب النارية، وستكون لكل العائلة.

وبدأت باريس الاستعدادات مبكراً. فقد شرعت في تجهيز الاحتفال عشرة أشهر قبل نهاية السنة. وسوف تكون نقطة الجذب الأكبر هي شارع الشانزليزيه وقوس النصر. ووعد مجلس المدينة بحفل متاح للجميع ومحبوب من قبل مختلف الأعمار.

وفي سنغافورا سوف تقام العروض في “مارينا باي”، حيث سيتجمّع المواطنون من أنحاء العالم لمشاهدتها. كما اعتمدت على الشركات المحلية من أجل تسريع المهام وضمان انطلاق كل العروض في وقتها. وسيكون الجمهور على موعد مع فعاليات عدة، على رأسها الألعاب النارية التي باتت الفنادق المجاورة لمارينا جاهزة لاستقبال مشاهديها.