لا “رقص نجوم” الليلة

حداداً على الضحايا اللبنانيين الذين سقطوا في العمل الإرهابي الذي وقع في إسطنبول ، قرّرت إدارة الـ”Mtv” إلغاء حلقة الليلة من “رقص النجوم” والتي كانت ستحلّ فيه ضيفة النجمة اللبنانية مايا دياب.