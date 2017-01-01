مواجهة جينيفر-ريهانا…تابع

يبدو أن حرب النجمة جينيفر لوبيز مع غريمتها النجمة ريهانا لن تنتهي سريعاً، فبعد الصور التي إنتشرت لـ لوبيز مع دريك منذ أيام تناقل روّاد الإنترنت خلال الساعات الماضية فيديو جديد لهما يظهران فيه وهما يرقصان في إحدى الحفلات فتقبله في النهاية.

الفيديو حقق إنتشاراً واسعاً عبر المواقع الإجتماعية والصفحات الإلكترونية وسط تعليقات نشطاء الإنترنت الذين عبّر معظهم عن سعادتهم بعلاقتهما وتمنوا أن تتطوّر الأمور بينهما أكثر.

مصدر مقرب من جينيفر لوبيز أكّد لمجلة People العالمية أنها تسعى جاهدةً للفت الأنظار نحوها أثناء تواجدها مع دريك، مشيراً إلى أنه يعاملها بإحترام شديد ويظهر حبّه لها بشتى الطرق الوسائل.

(بتجرّد)