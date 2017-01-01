هذا هو جسم المرأة الميثالي بالنسبة للرجل

تتنوع أجسام النساء وأشكالها، ولكن هناك شكل واحد ينجذب إليه الرجال، حيث وجدت دراسة أميركية حديثة لجامعة تكساس العلمية أن شكل جسم المرأة الذي يجذب الرجل إليه هو شكل الساعة الرملية، أي ذلك الذي يتصف بصدر وأكتاف متوسطة الحجم إضافةً إلى خصر رفيع وأرداف ومؤخرة تتطابق بحجمها مع الجزء العلوي للجسم.

وقد أوضح الخبراء هذه النتائج بعد سلسلة كبيرة من الدراسات والإحصاءات التي أجريت على عدد من الرجال، ويتبين لاحقًا أن الساعة الرملية هو الشكل المثالي لجسم المرأة في نظر الجنس الآخر.

وتعود أسباب تفضيل الرجال إلى هذا النوع من الأجسام، لأن المرأة في رأيهم تكون بكامل خصوبتها وقدرتها على الإنجاب إضافةً إلى شكلها الملفت وتناسقها الأقرب إلى المثالية.

(البوابة)