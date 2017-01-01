هكذا انقذ “جواز السفر” فرنسوا

روى الشبا اللبناني فرانسوا الأسمر أحد جرحى اعتداء اسطنبول ان جواز سفره أنقذ حياته من الموت كون الرصاصة التي طالته خرقت جواز السفر الذي كان يضعه بالقرب من مكان القلب مما أدى الى تعثر وصولها الى قلبه.