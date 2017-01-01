هل انتحر جورج مايكل

كشف فادي فواز صديق النجم الراحل جورج مايكل أن وفاته لم تكن طبيعية، وكتب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن جورج انتحر في عيد الميلاد بعد عدة محاولات فاشلة، مشيرا إلى أن أكثر ما كان يريده النجم في الفترة الأخيرة هو الموت، مضيفا أنه أحب جورج مايكل جدا وكان يلازمه تقريبا على مدار الساعة حسبما جاء فى موقع mirror.

وأشار الموقع إلى أن هذه “التويتات” حذفت بعد نشرها بفترة قصيرة، لافتا إلى احتمالية أن يكون تمت قرصنة صفحة فادي خاصة وأن هذا الحساب تم إغلاقه مباشرة بعد حذف التويتات، مؤكدا أن هذا الحساب هو نفسه الذي استخدمه فادي ليعلن خبر وفاة جورج مايكل الأسبوع الماضي.

وأوضح الموقع أن هذا الكلام مجرد ادعاء حتى الآن، كما أن الشرطة لا تزال تحقق في الأمر، مؤكدا أن الشرطة ستعلن السبب الحقيقي لوفاة جورج مايكل بمجرد التوصل إليه سواء كان انتحارا أو إصابته بأزمة قلبية حسبما تم الإعلان سابقا.

(اليوم السابع)