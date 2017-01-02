افعلوا هذا يومياً وستشفون من كل الأمراض…

وفقاً لآراء عدد كبير من الأطباء : إن هذه المعلومات قادرة على مساعدتكم في محاربة عدد كبير من الامراض . وثمة طبيبة مشهورة قالت إن تحويل ما ستذكره الى عادة سيكون تأثيره مذهلاً على صحتك.

• انظر إلى الشمس في الساعة الاولى من شروقها أو قبل الغروب. ابدأ بالنظر اليها مدة 10 ثوان، وفيما أنت ناظر الى السماء قف حافي القدمين على أرض جافة أو على الاسمنت.

• اشرب ماءً خالياً من الكلور. ماء الربيع هو الافضل. اترك الماء معرضاً لأشعة الشمس مدة ساعات في اوعية زجاجية شفافة لامتصاص شعاع الشمس ولكن لا تترك الاوعية خارجاً في الليل.

• مارس الرياضة في الهواء الطلق. إنها من افضل الطرق لإخراج السموم من داخل الجسم

• امش في الهواء المنعش في الصباح والمساء، على الاقل 20 دقيقة.

• تأكد من الذهاب الى النوم باكراً ما بين العاشرة ليلاً والثانية ليلاً، فالجسم يفرز الهرمونات في هذه الفترة. عش بحسب إيقاع الشمس.

• استبدلي المستحضرات التجميلية التجارية بمستحضرات طبيعية.

• أكثر من استهلاك الخضار والفواكه وقلل من استهلاك اللحوم.

• لا تستعمل المحليات الاصطناعية.

• تجنب التدخين والكحول والقهوة والشاي الاسود والعلكة والمنتجات المعلبة.

• ابق دائماً البسمة على وجهك. وكن دائماً إيجابياً لأن ذلك سيسرع إفراز الهرمونات العلاجية.

• لا تفكر او تتكلم عن نفسك بطريقة سلبية لأن العقل الباطني سيتبع أفكارك. تصرف وكأن كل شيء بخير.

• سامح نفسك والآخرين. اذا سامحت فأنت بذلك تحرر نفسك من الكره والغضب اللذين لهما تأثير سلبي على إفراز الهورمونات. أما مسامحة الآخرين فسترتد عليك خيراً .

• تنصحك طبيبة مشهورة بهذه الوصفة المعتمدة بشكل أساسي على الاطعمة النيئة: تناول اللوز والجوز. خذ ملعقتين كبيرتين من زيت بزر الكتان او ملعقتين كبيرتين من بزر الكتان المطحون. حتى الأمراض العقلية يمكن معالجتها بالطعام النباتي النيء والشمس.