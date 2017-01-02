بالفيديو ــ الجزائرية كاميليا ورد تقصف جبهة احلام و تشن حرب طويلة عريضة ضدها … خطير جدا !!!

دلال ديب

من جديد تطل كاميليا ورد مشتركة Arab Idole لتعاود الهجوم على الفنانة احلاموتنعتها باشد العبارات “يا ظالمة يا مهبولة”

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