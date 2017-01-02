حدود لا يجب ان تتخطاها اي امرأة مع زوجها

قد يظن البعض أنه بمجرد وقوع الزواج، تتلاشى الحدود بين الزوجين وتذوب تمامًا، وبالرغم من صحة هذه العبارة جزئيًا، فإن هناك بعض الحدود بين الزوجين التي لا يجب على أي منهما تخطيها تجاه الآخر، حفاظًا على منزلهما وحياتهما الزوجية سعيدة ومستقرة.

إليكِ 5 حدود لا تتخطيها مع زوجك أبدًا:

1- الحديث عن أهله بسوء أو تعالي: سواء كان ذلك معه أو أمام الغرباء، يمكنكِ دائمًا أن تتحدثي مع زوجك في أي أمر يزعجكِ بطريقة مناسبة ليس بها تجريح أو إهانة أو انفعال، حتى لا يتحول الحديث لمشاجرة وشرخ دائم في علاقتكما الزوجية.

2- الإهانة والصوت العالي: لا يوجد رجل أو امرأة تقبل الإهانة أو الحديث بنبرة صوت عالية وساخرة. تجنبي هذا الأسلوب مع زوجكِ حتى لا تتحول الحياة بينكما إلى جحيم لا يطاق.

3- مقارنة زوجكِ برجال آخرين: فكري للحظة، هل تقبلين نفس الأمر إذا قارنكِ زوجكِ بنساء أخريات؟ هذا الفعل لن يكون أبدًا في صالحكِ أو صالح حياتكِ الزوجية.

4- إفشاء أسرار زوجك: لا تفشي أسراره الشخصية لأسرتكِ أو أقاربكِ أو حتى أهله، طالما إئتمنك عليها، فهو بالتأكيد لا يريدها أن تصبح مشاعًا.. ونفس الأمر مع خصوصياته، فلا تتعدي عليها أو تفتشي في أغراضه دون علمه.

5- التحدث عن تفاصيل العلاقة الحميمة: لا تخبري أحدًا عن أدق تفاصيل علاقتكما الحميمة، ولا تسمحي بأي حديث يدور حول هذا الأمر، لأنه شيء شخصي جدًا ولا يعني أحدًا الحديث فيه

وكالات