علاج “رائع” لكل المشاكل الصحية…كيف تقوي مناعتك؟

إن شرب كوب من الماء مع شرائح الحامض يومياً في الصباح هو أمر مفيد وصحي جداً لأن هذا المشروب يعتبر من أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد الجسم في محاربة الأمراض والالتهابات. إضافة الى ذلك، يحتوي هذا العصير على الفيتامينات B و C، البوتاسيوم، الكربوهيدرات والزيوت العطرية وغيرها من المكوّنات الصحية والضرورية للجسم.

إن الاستهلاك المنتظم لهذا الشراب يساعد على تقوية مناعة الفرد، يعزّز الهضم، يقلّل من الشهية، يساعد في الحفاظ على الوزن الصحي كما يعزز توازن درجة الحموضة في الجسم. لذلك يعتبر هذا العصير واحداً من أهم العلاجات الطبيعية، وقد يكون بديلاً فعالاً لأقراص الدواء.

إستخدموا عصير الحامض للتخفيف من حدّة هذه المشاكل الصحية:

-علاج حب الشباب: إفركوا وجهكم بلطف بالمياه التي تحتوي على شرائح الحامض لأنكم بهذه الخطوة ستطهرون بشرتكم، وبالتالي ستتخلّصون حتماً من حب الشباب.

-ألم المفاصل وتورمها: يقلّل هذا المزيج من نسبة الأحماض البولية في المفاصل وبالتالي ما يمنع الالتهابات.

-ألم العضلات بعد التمارين الرياضية: إن شرب الماء الذي يحتوي على شرائح الحامض بعد التمارين الرياضي القاسية يخفف من ألم العضلات.

-الالتهابات: إن هذا المزيج من الماء والحامض فعّال جداً للتخلّص من الالتهابات بفضل خصائصه المضادة للأكسدة.

-الأظافر: يقوي الحامض الأظافر ويزيل عنها البقع البيضا.

-الرشح والانفلونزا: إن احتواء الحامض على الفيتامين C يجعله واحداً من أهم المضادات للأكسدة الطبيعية. كما إنه يوفر خصائص متعددة مضادة للجراثيم.