فوائد شعر الذرة رائعة جداً للجسم

واحد من الأشياء التي قد يتجاهلها الكثير من الأفراد هي شعر الذرة ( شواشي الذرة ) ما لا تعرف أنه تمتلك الكثير من الفوائد الصحية المدهشة لجسمك حقاً سوف تصدمك فوائدها، حتي تتجنب رميها ووضعها علي جانب قبل طهي الذرة .

وفي المرة القادمة لا تقم برمي شعر الذرة قبل التحقق من فوائد الذرة الصحية أراهنك أنك سوف تتفاجئ . فهي عشبة مفيدة تم إستخدامها لعدة قرون لعلاج مختلف الأمراض لأن لها أثار جانبية علي الجسم ويمكنك إستخدامها في صورة شاي شعر الذرة أو الحصول علي كبسولات شعر الذرة من أي متجر طعام صحي .

فهي تحتوي علي ستيغماستيرول وسيتوستيرول وهذه العناصر فعالة في الوقاية من أمراض القلب وإرتفاع الكوليسترول في الدم كما أن لديه الأحماض النباتية التي تساعد في علاج مشاكل مختلفة منها مشاكل الفم والجلد وتنظيم مستوي الجلوكوز في الدم . والطريقة الأكثر شيوعاً للإستفادة من شعر الذرة هو شاي شعر الذرة وفيما يلي مجموعة من فوائد شعر الذرة :

فوائد شعر الذرة

1.تنظيم السكر في الدم :

قد يؤدي إرتفاع نسبة السكر في الدم إلي العديد من المشاكل منها مرض السكري ومشاكل في الكلي، العمي، السكتة الدماغية، ومن المهم جداً تنظيم السكر في الدم للحفاظ علي الجسم والبقاء بصحة جيدة . يمكن أن يساعدك شعر الذرة علي خفض مستويات السكر في الدم . وفقاً لدراسة نشرت في 23 نوفمبر 2005 في مجلة التغذية والتمثيل الغذائي عند القيام بتجفيف شعر الذرة ووضعه في الماء المغلي لمدة 20 دقيقة أظهرت النتائج أن هذه الطريقة تزيد من مستوي الأنسولين ويساعد في إصلاح الخلايا التالفة في البنكرياس حيث يتم إنتاج الأنسولين. وإذا كنت تتناول أدوية السكر يجب أن تتحدث إلي الطبيب قبل إضافة شعر الذرة في نظامك الغذائي .

2. تقيل نسبة الكوليسترول الضار :

تذكر تقارير المعهد القومي للقلب والرئة أن إرتفاع نسبة الكوليسترول الضار في الدم هو أحد العوامل الأساسية التي تساهم في الإصابة بأمراض القلب وهو السبب رقم واحد للوفاه في الولايات المتحدة . وقد إختبر الباحثون في جامعة جيلين في الصين أن أثار إستهلاك شعر الذرة عند الأشخاص المصابين بداء السكري. وجدت أن شعرة الذرة تحتوي علي المركبات التي تعزز من الصحة وتقول وداعاً للسكر ومفيدة أيضاً في تقليل مستوي الكوليسترول الضار ومستويات الدهون الثلاثية .

3. مدر للبول :

يعمل شاي شعر الذرة كمدر للبول، مما يساعد الجسم في طرد السموم الزائدة الموجودة في الجسم .وفقاً لتقارير معهد الطب القومي ان مدرات البول تساعد حماية الجسم من إرتفاع ضغط الدم وقصور القلب الإحتقاني وأمراض القلب والكلي وتجعلك تتبول أكثر حيث تمنع تراكم البكتريا في المسالك البولية والحد من خطر العدوي .

4. غني بفيتامين ج :

شعر الذرة غني بفتيامين ج وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد في منع وقوع الضرر الناجم عن الجذور الحرة والتي تسبب أمراض القلب، السرطان والأوعية الدموية . لأنه يحفز الأوعية الدموية وذلك امر ضروري لأداء أجهزة الجسم دورها بحيوية .

5. يساعد في إنقاص الوزن :

شعر الذرة مناسب جداَ لأولئك الذين يعانوا من النحافة لأنهم بحاجة إلي تناول المزيد من السعرات الحرارية من خلال تناول الوجبات الصحية و عند تناول كوب واحد من الذرة يحتوي علي 123 سعرة حرارية .

6. تقليل الإصابة بالنقرس :

يمتلك شعر الذرة العديد من الفوائد الرائعة وهذه الخصائص تساعد في الحد من الألم الذي يرافق مرض النقرس . ويمكنك تجهيز شاي شعر الذرة وتناول ثلاث أكواب يومياً وبمجرد أن تشعر بتخفيف الألم يمكنك تقليل الكمية إلي كوب واحد .

7. تحسين صحة الجهاز الهضمي :

يحتوي شعر الذرة علي نسبة عالية من الألياف الغذائية و التي تشمل الألياف القابلة للذوبان و الغير قابلة للذوبان. و تعمل الألياف علي إمتصاص الكوليسترول في حين تعمل الألياف الغير قابلة للذوبان علي منع الإصابة بالإمساك و المشاكل المعوية الأخري حيث تعمل علي تسهيل حركة الأمعاء و بالتالي تقلل من خطر الإصابة بالقولون العصبي و الإسهال و يساعد أيضاً في الوقاية من مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك و البواسير و كذلك سرطان القولون ..

8. معالجة التبول اللاإرادي :

هذه المشكلة من أشهر المشاكل التي تواجه الأطفال والبالغين أحياناً . شاي الذرة علاج طبيعي فعال جداً في الحد من التبول اللاإرادي . ويوصي الخبراء بتناول 1 كوب من شعر الذرة قبل النوم لعلاج هذه المشكلة .

9. علاج مشاكل الكلي :

يمكنك تجهيز شاي شعر الذرة كعلاج منزلي رائع لمشاكل الكلي فهو فعال في حالات مختلفة ترتبط بوجود مشاكل الكلي . بما فيها الشعور بألم عند التبول، إلتهاب المسالك البولية، إلتهاب المثانة، حصوات الكلي،،، إلخ .

10. تعزيز الهضم :

شاي شعر الذرة مفيد في تعزيز عملية الهضم وعلاج مشاكل الجهاز الهضمي . وقد أظهرت الأبحاث أن شاي شعر الذرة يحفز إفراز الصفراء من الكبد التي يتم تخزينها في الصفراء بداخل المرارة . مما يؤدي إلي هضم الطعام .

11. غني بالبيتا كاروتين :

الكاروتينات من مضادات الأكسدة القوية التي تمنع الإصابة بأمراض السرطان والقلب وشعر الذرة غنية بالبيتا كاروتين المفيدة لصحتك وخصوصاً للأفراد المدخنين فهي تمنع الإصابة بسرطان الرئة .

12. التحكم في النزيف :

واحد من الفوائد المذهلة لشعر الذرة هو أنه يوفر للجسم فيتامين ك وهو من الفيتامينات المهمة للسيطرة علي النزيف بالنسبة للنساء قبل الولادة .

13. مقاومة أمراض القلب :

وفقاً للباحثين وجدوا ان شعر الذرة المسلوقة لها تأثير مضاد لتصلب الشرايين علي مستويات الكوليسترول في الدم مما يقلل من أمراض القلب والأوعية الدموية المختلفة فهو أفضل وسيلة لزيادة صحة القلب وذلك لأن الذرة المسلوقة مكونة من تركيبة من الأحماض الدهنية مثل أحماض أوميغا 3 الدهنية التي تقاوم زيادة الكوليسترول الضار في الجسم وتقليل فرص إنسداد الشرايين وخفض ضغط الدم وتقليل الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية .

14. يزيد من البول :

كما ذكرنا من قبل فإن شعر الذرة يعمل كمدر رائع للبول وبالتالي فهو علاج فعال لمعظم مشاكل الكلي لأنه يساعد في زيادة كمية البول يمكنك تنجب الكثير من مشاكل السموم والتخلص من المشاكل الضارة الأخري .

15. يوفر عناصر غذائية :

يعد شعر الذرة مصدر كبير للبيتا كاروتين و فيتامين ب والمنثول والثيمول والسلينيوم والنياسين والليمونين وهذه العناصر النباتية تجعله عنصر مفيد لصحتك .

16. غني بالمواد المضادة للأكسدة :

وفقاً للدراسات التي أجريت في جامعة كورنيل وأثبتت أن شعر الذرة مصدر غني بمضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة المسببة للسرطان فهي مصدر غني بمركب الفينول وهو عامل مضاد للسرطان . ومركب الانثوسيانين والذي يعمل بمثابة مزيل للجذور الحرة المسببة للسرطان . وقد ثبت عموماً أن المواد المضادة للأكسدة تساعد في التخلص من أنواع مختلفة من السرطان بسبب قدرتها علي قتل الخلايا السرطانية .

17. يعالج الطفح الجلدي والدمامل :

يمكن عند تجهيز شاي شعر الذرة والتطبيق الموضعي له أن يساعدك في علاج مشاكل مختلفة مثل الطفح الجلدي، الدمامل، وتخفيف الحكة والألم الناجم عن لدغات الحشرات والجروح البسيطة لان لديه خصائص مضادة للجراثيم ومطهرة تساعد في الوقاية من العدوي .

18. الحصول علي المعادن الأساسية :

يحتوي شعر الذرة علي العديد من المعادن الضرورية للجسم مثل الفوسفور، المغنسيوم، المنجنيز، الزنك، النحاس، السيلينيوم،من الصعب الحصول علي جميع هذه المعادن من مصدر واحد .