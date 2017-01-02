لا “تبيضي” اسنانك…وهذه الأسباب

تؤكد طبيبة الأسنان آدا كوبر أنّ الطريقة المتَّبعة في تبييض الأسنان خاطئة، بحسب ما ذكرته لصحيفة The Independent البريطانية.

وتقول الدكتورة آدا كوبر، إن معجون الأسنان الخاص بالتبييض، لا يغير من لون الأسنان، وإنما يقوم بطلاء طبقة عليها.

أما بشأن المبيضات التي تباع بدون وصفة طبية، فأكدت أنها تحتوي على مواد كاشطة لإزالة البقع الموجودة على الأسنان مثل بقع الطعام أو القهوة التي شربتها منذ أيام.

ووفقاً لكلام دكتور كوبر، فإن الوسائل المحتوية على نوع معين من البروكسيد، وحدها فقط من تقوم بتبييض الأسنان بالفعل. هذا النوع من البروكسيد، ليس بالتأكيد البروكسيد الذي اعتمدته المغنية الأميركية كريستينا أغيليرا في تشقير شعرها عام 2002.

وأنهت دكتور كوبر كلامها بتنبيه هام: “فلتتذكر دوماً، بياض أسنانك الناصع لا يهم إذا لم تكن أسنانك صحية”.

(هافينغتون بوست)