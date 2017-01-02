لماذا تثابر مايا دياب على حقن وجهها بالبوتوكس؟

اعتبرت النجمة مايا دياب أن لجوء المرأة إلى حقن البوتوكس أمر ضروريّ قائلةً إن اهتمامها بنفسها شيء أساسي. وأكدت أنه من الضروري أن نعتني بالجمال الذي منحه الله لنا.

وكشفت دياب خلال حلولها ضيفة على برنامج “كل يوم جمعة” الذي يقدمه الإعلامي المصري عمر أديب في الحلقة الخاصة لمناسبة رأس السنة، عن أنها تحرص كل فترة تتراوح ما بين 6 إلى 8 أشهر على تفحّص وجهها وحقنه باللازم من قبل طبيب التجميل، مشيرة إلى أنها لا تمانع أبداً أن تهتم المرأة العربية بجمالها.

وتابعت حديثها قائلةً إنها لا تتردد أبداً في مجاراة كل ما يلزمها للاعتناء بجمالها، مؤكدة أن حقن الوجه بالبوتوكس ضرورة في سن الشباب ليتمّ تفادي التجاعيد في مرحلة عمرية أكبر.