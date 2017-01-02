هل البشرية على وشك تدمير نفسها؟

اشارت صحيفة “الغارديان” البريطانية الى ان “البشرية ربما تكون على وشك تدمير نفسها لكن الكون يستطيع أن يضبط نفسه دون البشر”.

واشارت الصحيفة إلى أن “الأحداث المؤلمة المتوقعة بعد فناء

البشرية ربما تكون مؤلمة ومحزنة بما فيها موت الحيوانات الاليفة والمنزلية بسبب تعرضها للجوع أو الافتراس بينما فرت حيوانات أخرى إلى البرية سعيا وراء الطعام والشراب”،

موضحة ان “مخلفات البشر فيمكنها أن تتحلل وتتفكك حتى أكبر ناطحة سحاب شيدها البشر مع مرور الوقت تتحلل وتصبح مجرد تراب وتنشأ مكان الأحياء السكنية غابات وأشجار تسعى فيها الحيوانات والحشرات”،

لافتة الى أننا “عادة عندما نتحدث عن تدمير البشرية نتحدث عن تدمير الظروف المواتية لحياة البشر على الأرض”.

وتضيف الصحيفة أن “كوكب الارض على موعد مع جرم سماوي يصطدم به ويدمر الحياة البشرية تماما”.