وداعا للبوتكس… 3 خلطات رائعة لخدود منتفخة في يوم واحد!

الخدود المنتفخة والجميلة حلم يداعب خيال النساء! ربما عمليات التجميل ليست الحل فقط بل المواد الطبيعية تستطيع أن تغنيك عن هذا الأمر سنقدم لك خلطات لنفخ الخدود في يوم واحد يمكنك أن تجربيها في المنزل لسهولتها ولتوافر المكونات التي تحتاجين إليها بين يديك.

خلطة الزيوت الطبيعية

أنت بحاجة الى زيت بذر الكتان وزيت القمح وزيت العنبر وعليك أن تخلطي هذه الزيوت مع بعضها وتدلكي بها الخدود لمدة خمس دقائق كل يوم. بعد تدليك الخدود اغسلي الوجه على الفور. هذه الخلطة مخصصة لنفخ الخدود وهي مفيدة للبشرة لأن الزيوت تعمل أيضاً على ترطيبها وتجميلها.

خلطة الحلبة

أخلطي الحلبة في نصف كوب من الماء وضعيه في الثلاجة. بماء الحلبة أعجني ملعقة من الخميرة ومدي الخليط على الخدين إتركيه لمدة نصف ساعة وهذه الخلطة كفيلة بنفخ الخدود بشكل طبيعي فتحصلين على خدود ممتلئة وبشرة ناعمة وصحية في آن واحد من دون اللجوء الى عمليات التجميل.

خلطة الكركم والدقيق

هذه الخلطة ناجحة في نفخ الخدود بيوم واحد وهي عبارة عن خلط ملعقتين من الدقيق مع ملعقة من الكركم و10 ملاعق من الخميرة، وملعقة ونصف من الزبادي وملعقتين من ماء الورد وربع ملعقة من النشا ونصف ملعقة من ماء اللوز الحلو. إمزجي هذه المكونات معاً لتحصلي على عجينة متماسكة وإفردي العجينة على الوجه لمدة ساعة ونصف ومن ثم اغسلي الوجه بالماء البارد وادهنيه بكريم مرطب للبشرة وستلمسين الفرق بنفسك.

واخيرا خلطة الموز واللبن والعسل وهي الانجح

ملعقة لبن وملعقة عسل كبيرين وموزة واحدة يخلطوا جميعا معا حتى يصبحوا مثل الكريما ويوضع على الوجه لمدة ربع ساعة ثم يغسل بالماء الفاتر والافضل وضع محارم فوقهم حتى يجف ويعطي نتيجة افضل.