بالفيديوـــ توقعات ميشال حايك للعام 2017 …مستوحاة من أغنية السيدة فيروز “يا دارة دوري فينا”

قدم ميشال حايك توقعاته لعام 2017، مستعرضا تصوره للمرحلة المقبلة، من خلال “لوحة توقعات” أطلق عليها تسمية “بين الواقع والخيال، بين اليوم وبكرا”، مستوحيا توقعاته من أغنية السيدة فيروز “يا دارة دوري فينا”.

وخلال إطلالته على شاشة “أم تي في” لمناسبة رأس السنة، قال حايك: “نحن ننتقل من بلد اسمه لبنان الی البلد سيصير وطن اسمه لبنان، ومن طائرات تحمل شبابنا الی الخارج الی طائرات عائدة مصطحبة معها شبابا كباراً وصغاراً، ومن نسبة بطالة مرتفعة إلی فرص عمل في مجالات كثيرة وثروات تتدفق من بحر لبنان، ومن بلد من دون موازنة منذ سنوات الی حكومة تدرس صرف كل ليرة ومكان صرفها، ومن ليرة مستقرة الی ليرة تكسر جمود الخوف، ومن عقار شبه جامد إلی عقار يتكبر علی السعر، ومن بنية تحتية مهترئة الی ورش ومشاريع تحاكي المستقبل، ومن إدارة معظمها ملوث الی مؤسسات تحترم الشخص ووقته وماله”.

من تعيينات قائمة على المحسوبيات الى تعاقد قائم على العلم والخبرة والكفاءة، من وجوه طبعة آخر أربعة عقود من تاريخ لبنان الى وجوه مشرقة تبشّر بتغيير حقيقي في لبنان، من صناعة محدودة الى الى صناعة تصدّر إسم لبنان الى الخارج، من علاقات خارجية مقيّدة ومبرمجة الى علاقات حرة ومفتوحة تخدم مستقبل لبنان، من العواصف التي تهب بين الحلفاء في الصف الواحد الى حلفاء ومعارضين متجهين حتى يكونوا في صف واحد إسمه لبنان، من واقع بلد أمنه في كل لحظة برسم الإهتزاز الى وطن يثبّت أمانه وإستقراره، من المئة مخاض الذي سيرافق العهد العهد الجديد الى مئة بشارة بولادات جيدة، ومن جيش لبناني وفي وقوي مع سلاح قليل الى جيش أكثر وفاء وأكثر قوة وسلاح أكثر، ومن بلد مهدد من داعش والحركات الأصولية الى بلد سيسشهد من جديد إغتيالات ومعارك وإنفجارات، ومن بلد يوجد على حدوده إسرائيل ومخططات إسرائيلية تنتظر ساعة الصفر من أجل الإنتقام من لبنان وضربه والقضاء على أحلامه من كل هذه الويلات المرسومة الى وطن سيكون قادراً مرة أخرى أن يقف في وجه الحديد والنار ويسيؤ نحو أحلامه بلبنان أحلى.

وأضاف: “أری وجوهاً مشرقة تبشر بالتغيير وصناعة مشرقة وعلاقات حرة مفتوحة وجيشا لبنانيا أقوی وأوفی ووطنا يستطيع الوقوف في وجه الحديد والنار ويمشي نحو تحقيق أحلامه”.

وفي توقعاته عن لبنان، قال:

– الوزير أشرف ريفي في كر وفر مع الرئيس سعد الحريري.

– مفاجآت كبرى في أسماء الشخصيات التي سيتحالف معها ريفي.

– بلدية طرابلس تشهد تغييرات داخلية تمنحها هوية جديدة.

– مسلسل الاعاجيب مستمر في مواقف ومسيرة وحتى أمن الدكتور سمير جعجع.

– محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا في مواجهة شمالية قاسية.

-مجموعة من العلماء تتوجه شمالاً وإسم القموعة في الضوء.

-من قال أن الميقاتي والصفدي وكرامي سيبقون ثابتون في تحالفاتهم!؟

-أحد مهرجانات الشمال سيكون هو المهرجان

– يستعد سليمان فرنجية في أكثر من خطوة استباقية ومثيرة والناس في دهشة من الذي يشاهدونه ويسمعوه والمحور دائماً سليمان فرنجية.

– وهج الحدث يخطف الأنظار بعض الوقت من بكركي الی الديمان.

– هيئة العلماء المسلمين تلملم الجراح واسم الشيخ سالم الرافعي في الخط العريض.

-سؤال واحد كبير حول الرابط بين رفعت علي عيد وتطورات جبل محسن

– يتوقف الزمن حزينا لعدة أيام في البترون.

-مرفأ طرابلس مسرح لعمليات إعتداء ومطاردة وإصابات

-وجهة إستعمال جديدة لمطارات الشمال

– الجمال النسائي الشمالي في الطليعة.

– ضرب خاصرة الجيش اللبناني شمالا وقرارات عسكرية بمنع التجول.

– غضب بارود وغضب الطبيعة في الشمال.

– حدث مرتبط بمعلم ديني شمالي يبهر الناس.

– كلمة الله في حدث علی مدخل مدينة طرابلس.

– اسم ميشال سماحة من جديد.

– أصحاب الاحتياجات الخاصة في صلب الاهتمامات الرسمية.

– محيط نفق نهر الكلب مسرح لأحداث تشبه النفق.

– تحضيرات لمشاريع سياحية علی امتداد مجرى نهر الكلب.

-تضحيات آل الجميل السابقة والقادمة لن تضيع

– الإنتخابات النيابية وقانون الإنتخاب لعبة ولعنة، لعبة أسماء ومهما قالوا أو زادوا أو وضعوا أو أنقصوا القانون الجديد بحدّه الأقصى سيكون موديل الواحد وستين أو الإثنين وستين، وبالنسبة للعنة فسارية المفعول على البرلمان والنواب والإنتخابات والتواريخ.

– اللعنة سارية المفعول علی البرلمان والنواب والانتخابات.

– كتاب شكر وتفويض والتوقيع نبيه بري.

– ثغرة تتحوّل كرة ثلج بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر إعلاميا.

– ثنائية جبران باسيل ونادر الحريري يجمعها السبب وتفرقها النتيجة.

-أكثر من حساب لأكثر من قاضي أثناء الخدمة وما بعد نهاية الخدمة

– منطقة المتحف مسرح لاكثر من حادثة وحدث.

– سيلفي بكاميرا الرئيس الحريري تصبح خبرا.

-تجاذب مواقف وآراء في قضية عماد ياسين الموقوف لدى الجيش اللبناني تعيد القضية الى نقطة الصفر

– أحداث سلبية في كسروان لن تطفئ وهج مدينة جونية مستقبلا.

-بعض الأحداث السلبية في منطقة كسروان أن تطفأ الوهج الذين سيمتد على مدينة جونية مستقبلاً.

– القاضيان بو غيدا وحمود دائماً في خطر.

-نشاهد في صالون محطة تلفزيونية ما يشبه مجلس عزاء

– أحد توقعات وليد جنبلاط للمرحلة المقبلة خاطئ.

– مشروع الجنسية الجديد يعطي حقوقا للمرأة اللبنانية.

-مجلس الإنماء والإعمار في ورشة إصلاح في بنيته الداخلية في البداية ولاحقاُ ورشة إنماء وإعمار في بنى لبنان التحتية ملفتة على مساحة لبنان

– بين معراب والضاحية تبادل هدايا. من بينها صورة وإطار وقطعة من قماش

– السيدة ميرنا المر رئيسة اتحاد بلديات المتن يوم في خط الدفاع ويوم في خط الهجوم والمعارك كثيرة.

لن يكتفي نعمت افرام هذه المرة في لعب دور الداعم ولكن سيكون شخصياً في المواجهة

– الآباء كميل مبارك وعبدو بو كسم وانطوان خضرة في مواقف هجومية دقيقة وخطرة.

– تحركات جريئة للمثليين في لبنان والمنطقة.

– موجة انتحار تجتاح المنطقة بينها وجه معروف.

– الضجيج يعيد اسم الدكتور زياد نجيم الی التلفاز.

– التفوق والشهرة والإبداع العالمي من صنع صغار لبنان في أكثر من مجال فني وعلمي وثقافي ورياضي.

-أكثر من أمر جديد يتعلق بمصير الصحافي سمير كساب المحتجز في سوريا

مهمات من العيار الثقيل يقوم بها النائب حسن فضل الله

– شهرة واسعة في العالم للتبولة اللبنانية.

– المرأة اللبنانية تفرض نفسها في قفزة نوعية باتجاه الحكومة والبرلمان ولن تتوقف عند حدود الكوتا.

-روكز وباسيل لن يتعادلا.

-مقعد الرئيس ميشال عون في كسروان يملأ بجدارة ولن تكون جائزة ترضية لأحد.

-الرئيس عون يدعم شبيهه لقيادة الجيش.

– النازحون السوريون يأخذون مكان اللبنانيين في المظاهرات.

إرتدادات سلبية على بعض مخيمات النازحين السوريين إثر القبض على صيد ثمين داخلها

– وسام للشاعر نزار فرنسيس في أكثر من محفل ثقافي.

– الوزير السابق روني عربجي يكرم.

-خضّة يكون سببها إسم معين شريف

– الوقت انتهى في ملف العسكريين المخطوفين.

– عهد لبناني جديد رحباني التوقيع.

-تقلبات وبعضها يشبه الإنقلابات والحراك المدني في الصورة.

– الإسلاميون خارج السجون وعرسال هم جديد.

-مسلسل التعنيف مستمر، الرجال يعنفون النساء والنساء يعنفون الرجال

– ميريام سكاف نحو المواجهة.

-وزير العدل سليم جريصاتي يصنع فرقاً

– عون يفتح نافذة واسعة في ملف المعتقلين في السجون السورية.

– الحشيشة ستزرع وتقطف في عين الشمس.

-الجديد في ملف هنيبعل القذافي يغيّر واقعه وموقعه.

– تيمور جنبلاط في قلب الحدث.

– الكآبة تخيّم علی منزل بهية الحريري.

-إهدن ثانية خارج إهدن.

– حكاية الغاز بعلبك في بدايتها.

-حكاية الألغاز الأثرية والتاريخية في بعلبك ما زالت في أولها.

-الحدث هذه المرة بين كنيسة مار جرجس ومسجد محمد الأمين وكليهما في الصورة والكلمة والخطر يملأن الساحات.

– صدمة تطور ملف نعيم عباس.

-الصدمة تغلق صفحة مهمة من ملفات المتهم نعيم عباس في السجن والمحكمة العسكرية.

– مسار علاقات عون الحريري لن يشبه بداية العلاقة.

-جانب من أداء بعض السياسيين والمسؤولين سيشعل الحنين داخل الرئيس ميشال عون الى الزمن الأول في قصر بعبدا وسنراه في عدة مواقف تحمل النفحة العسكرية وما يشبه أمر اليوم لتصحيح المسار.

-شخصية جديدة من عائلة عون في مركز عالي وموالي للعهد.

-عنوان الحدث المختلف هذه المرة هو حديقة قصر بعبدا.

– عنكبوت الخطر ينسج خيوطه حول جبران باسيل على الأرض وفي الجو وحتى في الاغتراب.

– عملية امنية ضخمة تهدف الی كسر العهد الجديد.

– حزب الله دون أي ترتيب في الزمان ما بعد بعد حيفا وعينه علی ما بعد بعد القصير وسيبقى للبنان من الحزب قلبه.

– كشف مخطط لاغتيال نصرالله واخراجه للعلن وانشغال المعنيين بأمن مقر السيد.

– تهافت الناس لمشاهدة نصرالله في إطلالة غريبة. خارج الأراضي اللبنانية يمكن أن تتخطى سوريا وحتى إيران

– رجال حزب الله لن يكونوا بحاجة إلى التسلل الی الأراضي المحتلة لأن هناك ينتظرون ساعة الصفر.

– الجيش الإسرائيلي سيتبين له أن رجال الحزب خلفه وليس أمامه.

– العهد الجديد يعطي اهتماما كبيرا للثقافة والفن.

-وجه قضائي يلمع أبعد من سلك القضاء.

-ملف صفقة الكابتاغون للأمير المحتجز السعودي في لبنان يغلق.

-حادثة أمنية تعكّر جو الشباب والرياضة في إحدى المباريات.

-بعض المتظاهرين يستخدمون الصواعق في إحدى المظاهرات.

– الراعي في مصالحات سياسية مسيحية من بينها مصالحة حزبية متنية ومصالحة ذات صلة بالإسلام.

– الحريري يستخدم علم النفس لخوض معاركه السياسية ولرد على بعض الهجمات عنه.

شخصية الوزيرة ليلى الصلح وإرثها وتاريخها يجتمعون كي يصدروا إسمها من جديد.

– أما علی الصعيد العربي، فتوقع حايك التالي:

– نجاة الطفل السوري عمران تحمل رسالة كبيرة.

– شخصية مسيحية سورية تلعب أبرز الأدوار في سوريا الجديدة.

– فراغ مقعد سوريا يملأ الجامعة العربية بالضجيج.

– ماهر الأسد لغز الحرب والسلم في سوريا الجديدة.

– وليد المعلم يترك بصمة بارزة في سجلات سوريا.

– عائلة الأسد في بعض عواصم العالم بمشاهد توحي انها لم تكن في سوريا.

-الوجه المعاكس للحرب في سوريا سيكون رياضة وفنون، مباريات وتحديات ومهرجانات ومسرح وأفلام

السعودية:

– كمين علی طريق السبهان في أحد مهامه الديبلوماسية سعوديا.

– ناصر القصبي ثائر دون حساب.

– عادل الجبير يمر في مجموعة من الألغام المتنوعة.

– وجه سعودي بارز في الحجر.

-الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يوحي الى المقربين في ميله الى الإستقالة وإعفاء ذاته من المهمات الملكية

– الرؤية السعودية وضوح وإعادة النظر في العديد من مندرجاتها. الرؤية السعودية وضوح متدرّج في بعض معالمها وإعادة النظر في العديد من مندرجاتها من أجل حماية الرؤية من الإرتدادات السلبية التي طالت وستطال صاحب الرؤية وإقتصاد المملكة

-محاولات من أجل تعطيل الرؤية أو نسفها، البعض سيدعمها عن إقتناع والبعض الآخر من أجل مصالحه الشخصية والأكثرية ستدعمها من أجل تحسين وجهها أكثر مع الأمير محمد بن سلمان.

-الخطر يلاحق أحد المشايخ السعوديين.

-خرق حساب مجتهد.

-حدث جلل على أرض مكة.

-الشيخ النمر في السعودية يتبع الجزء الثاني.

-العملية خطف وفي جانب إسم المخطوف إسم السعودية.

مصر:

-الرئيسان محمد حسني مبارك ومحمد مرسي يتحرران بأسلوب مختلف.

-الرئيس السيسي محاط بعدد من الأطباء والسبب غير واضح.

-سلسلة من العمليات الامنية في قناة السويس.

-السيسي يستقبل كبار الزوار من العالم وبالمقابل يقوم بزيارات توصف بالمثيرة وواحدة من بين هذه الزيارات يلفها الغموض.

-هدير أصوات تندد بالرئيس السيسي بعد ان كانت مؤيدة له.

-هزة أرضية في مدينة مصرية.

-تصفية الحسابات وتلاقي مصري سعودي.

فلسطين:

-ياسر العرفات يقتل مرتين.

-حربة الداخل أقوى علی محمود عباس من خنجر الخارج.

-دحلان والبرغوتي ومشعل أسماء تغلي في الأفق ولن تكون بريئة من العملية التغييرية وواحد منهم يتهم ويتورّط وآخر سيحتل أعلى مراكز الدولة الفلسطينية.

-إمام مسجد الأقصى هدف مزدوج.

-وضع بنيامين نتانياهو مهتز في الحكومة وفي العائلة.

-مشهد يجرّد الكنيست الإسرائيلي من هيبتهالموجودة في الماضي.

الإمارات:

-خوف قوى من الابراج وعليها.

-الناس على أرض أجنبية نسخة مصغّرة عن الإمارات.

-ظل سلبي يرافق الفنان حسين الجسمي.

قطر

-قطر تشرع أبوابها أمام لجوء شخصية بارزة.

-العلاقة القطرية المصرية تحمل صحوة بعد العاصفة.

-قطر تصمد في وجه الإهتزاز الأمني والطبيعي.

الأردن

-رغم التكريم للملك لكنه سيواجه أزمة مفتوحة في ملف الأوقاف المسيحية والإسلامية.

-ملك الأردن واثق وثابت في وجه العواصف وجاهز من أجل إقتحام الخطر مهما كانت النتائج.

تونس:

-غياب شخصية بارزة دون سابق إنذار.

-حزن وغضب جراء غضب الطبيعة على تونس الخضراء.

المغرب:

-الملك يقوم بتحركات لكسر الانغلاق الديني والجغرافي ولن تخلو من التأثيرات علی شخصه في هذه المرحلة.

-دبلوماسية ذات إرتباط بالمغرب برسم الإعتداء داخل المغرب وخارجه.

الجزائر:

-أحد الجنرالات يسرق الضوء.

-تتكتّم الجزائر لبعض الوقت عن مصير أبو تفليقة.

ليبيا:

-بحر ليبيا يتصدر الواجهة وطيف آل القذافي يسيطر من جديد.

الكويت:

-يخضع تشكيل مجلس الأمة الكويتي للعبة الفصول.

-وجوه كثيرة تغادر المنتدى السياسي الكويتي ومن بينها ألإراد من الأسرة الحاكمة في الكويت.

-عين الحكومة الكويتية على الشارع الكويتي والإمساك بزمام الأمور.

-عمر البشير على عتبة نفق.

-يختنق صدر أحد الضيوف في الإتجاه المعاكس فيعاكس صاحب البرنامج فيصل قاسم ويجعله يدفع ثمن ليس بقليل.

-خطة لإخفاء حيد العبادي في العراق.

-مساومات مرتفعة ومكلفة على المخطوفين القطريين في العراق.

-الأضواء تتسلط على الشيخ القرضاوي خلال توقفه في إحدى المحطات البارزة في رحلة نضاله.

-أحلام في أمّ المعارك هجوماً ودفاعاً وعائلتها في المرصاد.

-نفضة وإنتفاضة تعم مجالس عربية تبدأ في الجامعة العربية حتى تصل على مجلس التعاون الخليجي.

-موجة للإطمئنان على صحة ملك البحرين وأسرته.

-يوجد قرار في مكان معين من أجل إشعال البحرين.

-يتفاجأ الناس مرتين، مرة عندما يسمعون أن الموت غيّب وجهاً معروفاً ومرة أخرة عندما يسمعون أن الميت عاد الى الحياة.

اليمن:

-إنسحاب متوازن من الطرفين.

-إعلان ختام الطلعات الجوية في اليمن.

-عبد ربّه منصور بعيد عن الواجهة تدريجياً.

-إنطلاقة بطيئة لحركة الحياة والإعمار.

-مأساة تسيطر عليها وجوه بارزة على إحدى الطائرت.

إيران:

-صفقات بالمليارات بين إيران وأميركا لتبادل أسرى وجواسيس.

-الجميع منشغل ومشدود نحو إيران والهدف معرفة محتوى آخر وثيقة كتبها المرشد.

-صدى إسم الجنرال فلكي يتردد على مساحة واسعة في إيران.

-إيران تستقبل قائد جديد محاط بهالة كبيرة أكثر من مخيفة وأقل من مرعبة.

-الإتفاق النووي الأميركي الإيراني يفتح ملفه من جديد وبطريقة مجنونة.

-غولين لدينا يجمع حقائبه.

التوقعات العالمية

-اهتزاز عالم المال والبورصة في تركيا.

-أفق حدث يحرك ملف عبدالله أوجلان بطريقة غير عادية.

-يضج العالم في قصة حول مصير اسامة بن لادن من جديد.

-عملية انتحارية بين طائرات وأرض مطار.

-عيد العشاق يلبس طابعا آخر غير طابع الحب.

-الأهداف الإرهابية ستركز علی دور الازياء والعطور المشهورة في العالم.

-كاريزما رئيس حكومة كندا ترفع بورصة الخطر عليه.

-رصد غيمة نووية غير بريئة.

-الرئيس الفلبيني يتم ردعه بعدما أخذ عدة قرارات غريبة عن مفاهيم الرؤساء.

-انفجار بركان الشعب الفنزويلي.

-مفعول اللعنة ما زال سارياً على ماليزيا وطيرانها.

-إحتجاز رهائن في المطارات.

-بوتين سيكون خاسراً في مشهد من مشاهد لعبة الأدوار لهذه المرحلة.

-الإمبراطورية الروسية تتلقى معالم ملكية بشرية وتاريخية وثقافية في رسم الخطر.

-يتعكّر صفو شارع العرب في الشارع الذي يحمل اسم ايدج وير روود في لندن على إثر حادث غامض.

-يتم صد وزير خارجية بريطانيا بشراسة جراء أحد مواقفه السياسية.

-ينشغل العالم بستيفن هوكينغ وإشاراته.

-بريطانيا معالم بشرية وثقافية برسم الخطر.

-علم داعش يدخل عالم الموضة في أكثر من بلد في العالم.

-الإرهاب يطال سفينة ضخمة.

-تنفيذ عملية بأسلوب يشبه عملية البحاح التي جرت في دبي.

-خبر الأخبار يصدر من وكالة أعماق الداعشية.

-قضية أسونج مؤسس ويكيليكس في السفارة شارفت على نهايتها.

-في فرنسا فصل رابع من فصول الإرهاب والتركيز علی معالم دينية اسلامية ومسيحية. وكنيسة نوتردام في باريس مازالت في الصورة.

-نقطة تحوّل في الانتخابات الفرنسية.

-إنذار لدينزني لاند.

-بلبلة واسعة في إطار صناعة السيارات الفرنسية.

-في ألمانيا اضطراب مالي واقتصادي.

-خضة في عالم الطيران الألماني

-استدعاء قوات ألمانية لمكافحة الشغب في الشارع الألماني.

-كرة القدم الايطالية تتصدر الأحداث.

-فضيحة في إيطاليا في أكثر من مجال وإهتزازات شعبية ترافق إهتزازات القشرة الأرضية.

-أول صدمة للصين من عالم الفضاء كما تستخدم الصين طرق جديدة من التهديد حتى في الهجوم غريبة عن الأسلوب الصيني.

-في اليابان، بلحظة تنقلب رأساً على عقب العديد من الأنظمة الحياتية.

-ينشغل الرئيس الكوري بنفسه بدل أن يشغل العالم بنفسه.

-في أميركا، أسرة النيويورك تايمز ومبانيها في دائرة الرصد.

-في أميركا، طلب الحماية الأمنية والصحية لاوبرا ونفري.

-الرئيس الاميركي دونالد ترامب في تصريح قاس علی روسيا.

-هيلاري كلينتون في كلام عن الفضاء والمخلوقات الفضائية وعلاقتها بالأرض.

-بعض المسؤولين في أميركا يطرحون أسئلة على عامة الشعب حول إستعدادهم للتواصل مع سكان كوكب آخر.

-يظهر للرئيس ترامب أن العديد من مواقفه وقراراته على إرتباط بالنحس والشؤم والماورائيات وسنراه مهتم كثيراً بالحضارة الفرعونية.

-عدة تساؤلات حول دور الماسونية في إيصال الرئيس ترامب.

-دفّة الحكم الفعلي في طريقها الى يد نائب الرئيس الأميركي وليس للرئيس ترامب وفي المقابل هناك مخططات وإنذارات لإزاحة دفة الحكم عن طريق نائب الرئيس أي هناك خطر عليه.

-مشاهد غير حضارية في بعض الشوارع الأميركية.

-عائلة كارديشيان ستمر بمرمى من المصائب ستكون متلاحقة.

-رصيد جديد لميا خليفة التي هي من أصل لبناني في عالم الشهرة تعبره على جسر محفوف بالقليل من المشاكل.

-أولاد الرئيس ترامب ليسوا بأمان.

-السيدة كلينتون ملفها ما زال مفتوح.

-إحدى وكالات الإستخبارات الأميركية ستكون العنوان هذه المرة وأعني بها الـCIA أو FBI.

• البابا والشياطين!

أما لوحة الختام في التوقعات التي أشار إليها حايك، فجاء فيها أن العالم منشغل في حروب عسكرية واقتصادية وبابا روما منشغل في حرب من نوع آخر العدو فيها شر وشيطان. البابا فرنسيس في حرب شرسة ضد جيش من الشياطين مسلح بكل أنواع الشر ولكن نتائج المعركة ليست لصالح البابا وهو أمام خيارين، أما علی خطی البابا بنديكتوس وأما الغرق في بحر من الصراعات والجروح والدماء.