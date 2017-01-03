راغب علامة: يا ربّ نريد عدلك

في تعليقه على “مجزرة اسطنبول”، كتب السوبر ستار راغب علامة عبر حسابه على تويتر:”اشاهد الاخبار وقلبي يدمع على ضحايا عملية اسطنبول الارهابية. الى متى سيبقى يدفع الابرياء ثمن مؤامرات السياسات القذرة؟!! يا ربّ نريد عدلك”.