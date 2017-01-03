لكل من يعاني من الأنيميا ويبحث أن أسهل الطرق الطبيعية التي تساعد في علاج الأنيميا ستساعده جداً وصفة اليوم فهي تساعد على زيادة مستوى الحديد في الدم وعلاج الأنيميا التي تسبب الأرهاق والتعب والخمول والكسل والتي قد تتطور إلى أعراض أسوأ . لذلك نقدم لكم وصفة اليوم فهي سهلة في تحضيرها ومفعولها مجرب وأكيد لعلاج الأنيميا وزيادة مستوى الحديد في الدم بشكل ملحوظ .

علاج الأنيميا بمشروب الشمندر والتفاح

المكونات

نصف كوب عصير شمندر “بنجر”

نصف كوب عصير تفاح طازج

ملعقة صغيرة زنجبيل

عصير نصف ليمونه

ملحوظة :

يتم تناول هذا المشروب مرتين يومياً لمدة شهر ليعطي النتيجة المطلوبة منه وهي علاج الأنيميا وزيادة مستوى الحديد في الدم