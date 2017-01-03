نصيحة للحوامل…اكثروا من التمر

يحتوي التمر على نسبة عالية من العناصر الغذائية، وكلنا نعلم أن فترة الحمل تحتاج الي عناية واهتمام خاص لا سيما في الشهور الاخيرة من الحمل، حيث تزداد أعباء الأم الحامل ويزيد معها التعب والارهاق بسبب كبر حجم الجنين، كما يجب ان تكون الأم مستعدة للولادة بأن تكون صحتها قوية لتتحمل الام الطلق والولادة.

ولذلك في هذه الفترة يتطلب من الام تناول بعض المواد الغذائية التي من شأنها أن تزيد من قوة تحملها، وتعمل علي تسهيل عملية الولادة، ولذلك سيكون موضوعنا اليوم عن اهمية وفوائد التمر للحامل في الشهر الثامن.

سر التمر يكمن بفوائده الصحية

الى جانب طعم التمر الجميل، الا انه يعتبر منجم من الفوائد، وذلك لما يحتويه من فيتامينات ومعادن هامة لصحة الجسم، فهو يحتوي على فيتامين B و C وA بالاضافة الى احتوائه على كمية كبيرة من الحديد وبعض المعادن الاخرى مثل النحاس والمغنيسيوم والمنجنيز والسيلينيوم والزنك، كما أنه يحتوي على الكالسيوم الهام لنمو عظام الجنين.

وتأتي أهمية وفوائد التمر للحامل في الشهر التاسع لعدة أسباب منها أن الحامل في تلك الفترة تكون طاقتها قليلة، والتمر كما نعلم يحتوي علي نسبة كبيرة من السكريات مثل الجلوكوز والفركتوز والسكروز التي تعطي الحامل طاقة سريعة المفعول، كما ان هذه السكريات سهلة الامتصاص وتغذي عضلة الرحم.

فوائد التمر للحامل في الشهر الثامن

لتناول التمر خلال الشهر الثامن من الحمل فوائد كثيرة، ومنها:

– التمر يمد الحامل بحمض الفوليوريك الضروري لجسمها وللجنين

– يخفف من أعراض الحمل

– يساعد في عملية الولادة الطبيعية، بتسهيل خروج الجنين

– يضمن رضاعة طبيعيّة مستمرة للطفل ما بعد الولادة

– يمد الجسم بالفيتامينات والمعادن والحديد

– يقي الحامل من تسمم الحمل وارتفاع ضغط الحمل

– يلين الطبع

– يقتل الديدان

– يقوي الكبد

– يزيد الطاقة في جسم الحامل بسبب احتوائه على السكريات سهلة الامتصاص

– يحد من النزف بعد الولادة. يقوي عضلات الرحم

– يفيد في حركة الأمعاء

– يقي من الالتهابات

– يؤدي إلى نمو سليم لجنين داخل الرحم

– يقوي ويحفز انقباض الرحم أثناء الولادة

– ينظف القولون، ويعمل كملين مما يمنع حدوث الإمساك أثناء الحمل بسبب احتوائه على الألياف

– يحتوي على قيمة غذائية كبيرة تسد مكان اللحوم والأسماك

– يزيد من عمل جهاز المناعة لدى الجنين بعد الولادة

– يقوي أعصاب وعضلات الجنين. يمنع فقر الدم

أضرار إفراط الحامل في تناول التمر

لتناول التمر بكثرة أضرار جانبية ومنها:

– إجهاض الجنين إذا تناول بكثرة في الأشهر الأولى من الحمل

– يتسبب في إصابة الأم بسكري الحمل نتيجة المساهمة في رفع نسبة السكر

– يزيد وزن المرأة الحامل

(صحتي)