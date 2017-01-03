تعرف معانا علي مجموعة من الأمور التي تحدث لعقلك عند تناول المخلل يومياً . تشير نتائج المكتبة الوطنية الأمريكية للطب أن إستهلاك الأطعمة المخمرة التي تحتوي علي البروبيوتيك قد يكون بمثابة مخفض للعديد من المخاطر الصحية والنفسية المختلفة . وإتضح أن الأطعمة المخمرة مثل مخلل الملفوف والزبادي قد تساعد في تخفيف الشعور بالقلق والتوتر والعصبية والعديد من المشاكل النفسية الأخري . وقد إكتشف العلماء أن المعدة تلعب دور مهم في مجال الصحة النفسية .

هذه الأمور سوف تحدث لعقلك عند تناول المخلل يومياً

وفي دراسة واحدة تمت علي 700 طالب وطالبة في كلية وليام ماري تناولوا عدد من الأطعمة المخمرة كانوا أقل عرضة للإصابة بالقلق الإجتماعي . وذكر أحد المشرفين علي الدراسة أنه ” من المرجح أن المخلل يحتوي علي المضادات الحيوية تؤثر علي علي عمل القناة الهضمية وبالتالي تؤثر علي تقليل القلق .

وقد أوضحت الدراسة أن هناك علاقة بيولوجية بين الأمعاء والدماغ لفترة من الوقت وفيما يتعلق بالقلق، يعتقد العلماء أن البكتريا الجيدة الموجودة في الأطعمة المخمرة تزيد من مستويات المادة الكيميائية تسميGABA وهو ناقل عصبي له تأثير مضاد للقلق علي الجسم . وبعبارة أخري فإن البكتريا الجيدة التي تتراكم في الأمعاء عند طريق تناول الأغذية المخمرة يمكن أن يكون لها تأثير مضاد لقلق مباشرة وتأثير مهدئ للعقل .

ومن الجدير بالذكر أن النظام البيئي في القناة الهضمية يختلف من شخص لأخر ولذلك فمن الصعب التنبؤ بالكمية اللازمة من المخللات أو غيرها من الأطعمة المخمرة لتحقيق تأثير المهدئ . علي نفس المنوال، من الصعب التنبؤ بدرجة أثار المضادة للقلق للمخل عند تناوله .

في حين أن الدراسات الإنسانية تربط بين تأثير التخمير والدماغ وجودة علاقة بين البروبيوتيك والإكتئاب أو القلق . مثل هذه الدراسات تمت علي الأطعمة المخمرة وجدت مدي تأثيرها المضاد لقلق .

ووفقاً لما ذكره الدكتور ماثيو هيمر أستاذ علم النفس أن البروبيوتيك يزيد من الناقل العصبي الذي يقلل التوتر. كما لاحظ العلماء أن هناك إرتباط بين مستويات GABA في الدماغ تقلل من التهابات الأمعاء وتقليل ردود فعل الأمعاء السلبية بما فيها تسرب الأمعاء وإلتهاب الأمعاء .

قام الباحثون بوضع تفسير في هذا الصدد :

أن الأطعمة المخمرة في كثير من الأحيان تندرج ضمن الممارسات الغذائية التقليدية التي لديها القدرة علي التأثير علي صحة الدماغ بحكم العمل الميكروبي الذي يوجد في الأطعمة وتقوم الأطعمة المخمرة بتحقيق التأثير المباشر علي صحة الدماغ والجراثيم ويظهر ذلك من خلال السلوك .

غالباً ما يتساوي عدد الخلايا العصبية الموجودة في القناة الهضمية مع عدد الخلايا العصبية الموجودة في الحبل الشوكي وفي الواقع يطلق عليها الجهاز العصبي المعوي والتي غالباً ما تسمي لدينا دماغ ثانية . وبسبب هذه الناقلات العصبية فإن الأمعاء قادرة علي التواصل مع الدماغ بشكل جيد . ويقال ان الرغبة الشديدة في تناول أطعمة معينة قد لا تأتي من الدماغ ويمكن أن تأتي من القناة الهضمية .

كما أن microbiome من البكتريا التي تتواجد في الأمعاء ويتأثير بمستويات الإجهاد لدينا والتأثير علي الصفات السلوكية لدينا . ولتحديد العلاقة بين البروبيوتيك الأطعمة المخمرة والتغيرات السلوكية، قد أجريت العديد من الدراسات لإثبات وجود صلة بين الدماغ والأمغاء والتصرفات السلوكية . وأجريت دراسة أخري علي مجموعة من المشاركين تناولوا البرويبايوتكس كل يوم وبعد مرور ثلاثة أسابيع حققوا ادني مستوي من هرمون الإجهاد وهو الكورتيزول والمزيد من المعلومات الإيجابية .

الخلاصة أن تناول الأطعمة المخمرة ومخلل الملفوف والزبادي يمكن أن يعطي رد فعل للقناة الهضمية وتخفيف التوتر والقلق في الدماغ وأن القناة الهضمية لديها تأثير علي الأفكار والسلوك. وعند تناول أطعمة صحية أمر مفيد لتعزيز صحة القناة الهضمية وصحة عقلية أفضل

كثيراً من الأفراد يقولون بان الفوائد الصحية للمخلل تشمل أنه يساعد علي إنقاص الوزن وغني بالمواد المضادة للأكسدة الصحية وبالتالي فهو يساعد المحاربة وعلاج أنوع من السرطان ويستشهد أخرون بان محتوي الصوديوم العالي يقلل من خطر الإصابة بسرطان المعدة وإليك مجموعة من الأسباب التي تفيدك عن تناول المخلل .

كيف يتم تصنيع المخلل ؟

تم اللجوء إلي تخليل الأطعمة منذ ألاف السنين للإحتفاظ بها خارج موسم النمو . وتعتمد معظم وصفات التخليل علي الملح، الخل، التوابل وبعض الأماكن في أسيا تستخدم الزيت عن التخليل ومن أكثر أنواع المخلل إنتشاراً هو مخلل الخيار وفي جميع أنحاء العالم يتم تخليل جميع أنواع الفواكه والخضروات وحتي اللحوم .

ما هو القدر الكافي من المخلل ؟

يقول بيتر بايبر أنه لم يتم تحديد الكمية الكافية من المخلل . ولكن يحتوي المخلل علي كمية مختلفة من السعرات الحرارية والصوديوم وحتي الدهون لذلك يجب التحقق من مصلق العناصر الغذائية الموجود علي المنتج . بشكل عام يحتوي مخلل الخيار علي مابين 1 – 35 سعرة حرارية والحد الادني من الدهون ولكن بين ثلث ونصف السعرات اليومية الموصي بها من الصوديوم .

فوائد المخلل الصحية :

1.التعبئة والتغليف في البروبيوتيك :

يعد التخليل شكل من أشكال التخمير . وعندما يتم تخمير الخضروات والفاكهة تنمو البكتريا الصحية التي تقوم بكسر السليوز وهو من العناصر الصعب هضمها في الأطعمة وكذلك بعض السكر الطبيعي . وهذا هو السبب وراء أن بعض الناس قد يوجد لديهم حساسية للاكتوز عند تناول الزبادي. هذه البكتريا الصحية تساعد في الحفاظ علي المواد الغذائية المخمرة أمنة وأقل عرضة للفساد ويمكن أن تساعد أيضاً في زيادة البكتريا الجيدة في الأمعاء عند تناولها .

يعد البروبيوتيك من البكتريا الجيدة صديقة المعدة وتساعدنا علي هضم الطعام وعند إنخفاض اعدادهم نتيجة تناول المضادات الحيوية يؤدي إلي مشاكل الجهاز الهضمي ويمكنك حلها من خلال تناول المخللات بدون إستخدام الخل . وذلك لأن المخللات تشجع نمو البكتريا الصديقة وإستعادة صحة الجهاز الهضمي .

في حين أن المخللات لا تحتوي علي كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن إلا أن تناول المخلل مع وجبة يمكن أن يعزز من محتوي البروبيوتيك في أي وجبة تأكلها .

2. القيمة الغذائية في المخلل :

واحد عبوة من المخلل القياسي للخيار يحتوي علي 1- 35 سعرة حرارية تصل إلي نصف كمية الصوديوم الموصي به يومياً . كما أن المخلل مصدر جيد للبروبيوتيك ويحتوي علي المواد المضادة للأكسدة .

3. غني بالمواد المضادة للأكسدة :

المواد المضادة بالأكسدة الطبيعية الموجودة في الفواكه والخضروات تساعد في مقاومة الجذور الحرة وهي مواد كيميائية تتشكل في الجسم بصورة طبيعية وتؤدي إلي تلف الخلايا والعديد من المشاكل الصحية مثل أمراض القلب والسرطان .و أثناء بعض الأطعمة تقوم بتكسير العناصر الغذائية المفيدة في مقاومة الجذور الحرة ولكن المخلل يحتوي علي المواد المضادة للأكسدة المفيدة في مقاومة الجذور الحرة .

4. مقاومة سرطان الطحال :

قد تم مؤخراً إكتشاف أن المخلل الياباني له العديد من الفوائد الصحية ومنها أنه يساعد في محاربة أنواع معينة من السرطان . ووجدت دراسة عام 2014 وجدت ان البروبيوتيك الموجود في المخلل يحارب الخلايا السرطانية في الطحال .وهذه النتيجة يمكن أن تؤدي إلي علاجات سرطان الطحال في المستقبل .

5. السعرات الحرارية والدهون :

مخلل الشبت واحد من أقل أشكال المخلل إنخفاض في السعرات الحرارية ويحتوي فقط علي 4 سعرة حرارية والكوب من مخلل الشبت يحتوي علي 19 سعرة حرارية ولا يحتوي مخلل الشبت علي أي دهون أو كوليسترول . وإذا كنت تبحث عن خيار صحي من المخلل يمكنك اللجوء إلي مخلل الشبت .

6. تحسين الاداء قبل ممارسة التمارين الرياضية :

يساعدك مخلل الخيار في الحصول علي اللياقة البدنية والعديد من الرياضين يؤكدوا أهمية المخلل قبل ممارسة التمارين الرياضية . وفقاً لما ذكره معهد الصحة الوطني ان تناول الأطعمة التي تحتوي علي نسبة صوديوم مثل المخلل تعزز أداء الرياضية للتمارين الرياضية ولتجنب تهيج المعدة تأكد من تناول المخلل مع تناول كمية متوازية من الماء .

7. الإنتعاش بعد التمارين الرياضية :

إعتمد المدربين الرياضية علي تناول المخلل أو عصير المخلل بعد ممارسة التمارين الرياضية لأنه يحتوي علي حزمة من الصوديوم، المغنسيوم، البوتاسيوم . وهي الخيار الأفضل لتجديد الشوارد وتزويد الجسم بالوقود اللازم بعد ممارسة التمارين الرياضية الصعبة ولكن يمكن أن تقلل التشنجات التي تشعر بها في العضلات . وقد وجدت إحدي الدراسات التي نشرتها كلية الطب والصحة للرياضين أن الرجال الذين تناولوا عصير المخلل كان قادر علي تقليل تشنجات العضلات بنسبة 37 % أكثر من مياه الشرب و 45 % عند عدم تناول أي سوائل ..

8. التخلص من الحموضة المعوية :

قد يبدو غير بديهي أن المخلل يعمل علي التخلص من الحموضة المعوية ولكن في الواقع يعتقد الكثير أنه يسبب للبعض حرقة المعدة . ولكن يمكن أيضاً أن يكون المخلل وسيلة طبيعي لتخفيف حمض الجزر . وقد حظي هذا العلاج العشبي بشعبية كبيرة للمساعدة في الحد من الأثار السلبية لحرقة المعدة .

9. القضاء علي الجذور الحرة :

تحتوي المخللات علي نسبة كبيرة من المواد المضادة للأكسدة كما أنه يتم تخزين الخضروات والفاكهة بدون طبخ للحفاظ علي المواد المضادة للأكسدة الموجودة في تلك الخضروات أو الفواكه الناضجة كما هي. تعد المواد المضادة للأكسدة من المغذيات الدقيقة التي تساعد في حماية الجسم ضد هجمات الجذور الحرة . وتشكل الجذور الحرة مواد كيميائية من خلال الإيض الخلوي هذه المواد الكيميائية الغير مستقرة تؤدي إلي تلف الحمض النووي في الخلايا وخلق المزيد من الجذور الحرة وعندما تقوم بإستهلاك المواد المضادة للأكسدة تتمكن من منع تأثير الجذور الحرة .

10.تحتوي علي كمية جيدة من المعادن والفيتامينات :

عندما تقوم بتخليل الخضروات الورقية أو الكزبرة أو أوراق الكاري أو السبانخ أو البقدونس فأنت تحظي بنسبة عالية من المعادن والفيتامينات . هذه المخلات تعمل كفاتح قوي للشهية خصوصاً للأطفال ويفضل تناول المخللات طازجة ليس فقط لأن لها طعم جيد إلا أن فوائدها الصحية رائعة وتوفير الفيتامينات مثل فيتامين ك، فيتامين أ، فيتامين ب وحمض الفوليك والمعادن مثل الحديد، البوتاسيوم، المغنسيوم، الصوديوم وهذه العناصر حيوية لصحة الجسم وتساعد في بناء مناعة قوية للجسم وتقوية العظام، حماية الرئة، علاج فقر الدم والعديد من الفوائد الأخري .

11.السيطرة علي مرض السكري : أظهرت الدراسات أن المخللات تساعد في السيطرة علي مرض السكري لأنه عند تناول مخللات تعتمد علي الخل في التصنيع تحسن من مستويات الهيموجلوبين لمرضي السكري والذي بدوره يساعد في السيطرة علي مرض السكري . وقد لوحظ أن يفضل تجنب الإكثار من المخللات حتي يؤدي محتوي الصوديوم العالي إلي إرتفاع ضغط الدم .

12. تحسين الهضم :

تستخدم المخللات كفاتح جيد للشهية ع وتحسين عملية الهضم بسبب إحتوائه علي البكتريا الجيدة التي يحتاجها الجهاز الهضمي لكي يعمل بشكل جيد .

13. حماية الكبد : وبصرف النظر عن فوائد المخلل في تحسين صحة الجهاز الهضمي إلا أنه مفيد جداً في حماية الكبد .وقد اظهرت الدراسات أن المخلل يحتوي علي مواد تحمي الكبد من التلف .

14. تقليل قرحة المعدة : قرحة المعدة والعديد من الجروح الاخري الناجمة بسبب فشل الأغشية المخاطية والتفاعل الحمضي للأنسجة كلها مشاكل يمكنك التخلص منها عند تناول المخلل للحد من القرحة .

مخاطر المخلل :

سرطان المعدة : نتائج الدراسات كلها ليست جيدة ولكن الأطعمة المخللة مالحة جداً وقد يضعك ذلك في خطر الإصابة بسرطان المعدة . وفي تركيا واليابان تحظي الاطعمة المالحة بشعبية كبيرة وسرطان المعدة يوجد بكثرة . ومؤخراً قام فريق طبي في تركيا بالتعرف علي الوجبات الغذائية التي تناولها مرضي سرطان المعدة إكتشفوا أنهم كانوا يتناول كميات صغيرة من الخبز، الحليب، عصير البرتقال ويأكلوا كميات كبيرة من المخلل .

محتوي الصوديوم :

العيب الرئيسي لتناول المخلل هو كمية الصوديوم التي توجد في المخلل متوسط كمية الصوديوم في النظام الغذائي هي 3400 ملجرام يومياً، وهي أكثر بكثير من1500 – 2300 ملجرام من الموصي بها من أجل البقاء بصحة جيدة . إذا كنت تأكل كمية من الملح بشكل منتظم يؤدي إلي خطر الإصابة بأمراض الكلي وإرتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية . يحتوي 1 كوب من شرائح الشبت المخلل علي1356 ملجرام من الصوديوم حتي لو كنت تتناول شريحة واحدة من مخلل الشبت فهي تحتوي علي 16 ميلجرام من الصوديوم .