جو رعد يستقبل العام الجديد بحفل ناجح وقرارات مفاجئة

استقبل الفنان جو رعد العام الجديدبإحياء حفل في مطعم BLUE IVY في جعيتا، تميز بالحضور الجماهيري الكثيف الذي رقص على أنغام أغاني جو، خصوصاً “شعندك” التي تحظى بمكانة قوية في قلوب محبي جو.
وعاد جو وأحيا حفلاً خاصاً في فقرا تميّز بالنجاح ليختم عاماً مثمراً أحيا خلاله حفلات في لبنان وأكثر من بلد عربي.
يذكر أن جو سيبدا قريباً بتصوير أغنية “شعندك” على طريقة الفيديو كليب، وسيقوم بوضع اللمسات الأخيرة على أليومه الذي سيصدره قريباً.
يبقى أن نذكر أن جو أعلن عبر حساباته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي أنه لن يطل بعد اليوم في أي برنامج يعتمد على أخبار الثرثرات وسيركز أكثر على فنه وسيعتمد “لوك” سيفاجىء الكثيرين في المرحلة المقبلة.
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