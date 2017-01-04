طفل عمره عامان ينقذ توأمه من موت وشيك (فيديو)

وثّق مقطع فيديو لحظة لا تصدق أنقذ فيها طفل عمره سنتان شقيقه التوأم الذي كاد أن يسحق تحت خزانة وقعت عليه.

ويظهر هذا الفيديو المدهش أحد التوأمين عالقاً تحت خزانة سقطت عليه بينما كان شقيقه واقفا لبرهة يفكر في كيفية لإنقاذه، قبل أن يهتدي إلى طريقة لتخليص أخيه.

المصدر: العربية