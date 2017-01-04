فوائد الصوديوم للجسم وأعراض نقصانه والكميات اليومية المطلوبه

أيونات الصوديوم من العناصر الأساسية في عملية الإنزيمات و تقلص العضلات ويعمل علي توزان السوائل في الجسم . وتشمل الفوائد الصحية الأخري للصوديوم أنه يحسن من أداء القلب والجهاز العصبي و إمتصاص الجلوكوز . و الصوديوم هو من الأيونات التي تنحل بالكهرباء داخل الجسم ودائماً ما يحتاج إليه الجسم لتنظيم الدم ويتسبب نقصه في العديد من المشاكل الصحية للجسم .فهو يساعد علي تنظيم السوائل ونقل الإشارات الكهربائية في الجسم ، علي عكس المعادن والبروتينات . ولاشك أن الحرارة لها تأثير علي الصوديوم لذلك يجب تحضير الصوديوم بحيث لا يفقد فوائده . وهو من المكونات الأساسية للأعصاب و تنظيم تقلصات العضلات .

وعلي الرغم من أن الصوديوم عنصر أساسي لأي نظام غذائي متوازن ، إلا أنه قد يسبب سرطان المعدة وإرتفاع ضغط الدم لذلك يجب علي أولئك الذين يعانوا من أمراض الكلي تجنب تناول الصوديوم لعدم الإصابة بالمخاطر الصحية.

وبإختصار فإن الصوديوم عنصر حيوي لتنظيم نشاط الخلايا و الجهاز العصبي. عند تناول مكملات الصوديوم يمكنك علاج التعرق أو الإصابة بضربة الشمس أو مشاكل في الغدة الكظرية . وعند إفراز الصوديوم بإنتظام في البول لا يشكل أي خطر .

يعد الصوديوم من المعادن الهامة ويوجد في ملح الطعام . ويختلف الصوديوم بنسبة 40% عن المعادن الأخري بمعني أن له طعم ومذاق خاص . فالجسم بحاجة إلي الصوديوم لنتظيم السوائل و ضغط الدم و الأعصاب و تقلصات العضلات و توازن درجة الحموضة .

هذه هي فوائد الصوديوم للجسم

أعراض نقص الصوديوم :

إن الكمية الوصي بها حوالي 120 ملجرام يومياً وعندما لا يحصل الجسم علي ما يكفيه من الصوديوم تحدث بعض ردود الأفعال مثل التهيج ومشاكل في الجهاز العصبي والإسهال والقئ والصداع و إنخفاض ضغط الدم و الخمول و فقدان الوزن و التوتر و الدوخة و تهيج العضلات .

وبالرغم من أن نقص الصوديوم يسبب العديد من المشاكل إلا أن تناول كمية زائدة من الصوديوم يمكن أن يسبب الإصابة بإرتفاع ضغط الدم وإلتهابات في الأنسجة والدخول في غيبوبة .

وأيضاً عند نقص كمية الصوديوم يعمل علي تقليل الدهون في جميع مناطق الجسم بالإضافة إلي أن زيادة الصوديوم في الجسم قد تؤدي إلي الإصابة بإلتهابات الرئة وعموماً فإن نقص الصوديوم يشكل دعوة للعديد من الأمراض التي تسبب الإرهاق .

مصادر للحصول علي الصوديوم :

من أهم مصادر الصوديوم التفاح والملح و الملفوف وصفار البيض و البقول و صودا الخبز واللفت و الخضار الورقية و البازلاء المجففة والجبن و السمك المدخن و اللحوم المالحة و المخلل والصلصة كل هذه الأطعمة مصدر جيد للحصول علي الصوديوم .

كمية الصوديوم التي يحتاجها الجسم :

البالغين الأصحاء يفضل تناول ما يقرب من 1500ملجرام من الصوديوم يومياً ،و الأطفال الأصحاء مايقرب من 1000- 1500 ملجرام من الصوديوم ، ويجب ألا يتناول البالغين أكثر من 2300 ملجرام من الصوديوم يومياً حتي لا يصبح مضر بالصحة، ولكن الرياضين عادة يكونوا بحاجة إلي تناول نسبة أعلي من الصوديوم لأنه يفقدوه في العرق .

وهنا نوضح بالتفصيل الكميات المطلوبة للأعمار المختلفة :

الرضع مابين عمر 0-6 أشهر : ينصح بتناول 120 ملجرام يومياً .

الرضع ما بيم 7 – 13 شهر : 370 ملجرام يومياً .

الأطفال 1- 3 سنوات : 1000 -1500 ملجرام يومياً .

الأطفال 4-8 سنوات : 1200 – 1900 ملجرام يومياً.

المراهقين 9- 13 سنة : 1500 – 2200 ملجرام يومياً .

البالغين 14-50 سنة : 1500 – 2300 ملرجرام يومياً.

كبار السن 51-70 سنة : 1300 ملجرام يومياً.

كبار السن أكثر من 70 سنة : 1200 ملجرام يومياً .

فوائد الصوديوم الصحية :

الصوديوم عموماً يوجد بنسبة صغيرة في الأطعمة ويمكن إضافته في صورة ملح الطعام لإضافة نكهة ولكن هناك شرط أساسي للحصول فوائد الصوديوم وهو إتباع نظام غذائي متوازن، علي الرغم من أن الصوديوم يوجد بكمية صغيرة في الأطعمة الطبيعية فهو له دور كبير في عملية الإنزيمات و تقلص العضلات وتنظيم السوائل و ينظم الدم في جسم الإنسان .

يساعد الصوديوم علي توازن الصوديوم :

يعد الصوديوم هو أحد المعادن التي تساعد في تنظيم السوائل في جسم الإنسان ،ويرتبط توزان الماء في الجسم إرتباط وثيق بالصوديوم ،تعمل أيونات الصوديوم علي ضخ الماء في الخلايا وتنظيم السوائل خارج الخلايا في الجسم .

يحمي الصوديوم من أثار ضربة الشمس :

تنتج بسبب عدم تنظيم الحرارة في الجسم ،وقد يحدث بسبب التعرض المستمر لدرجات الحرارة العالية ويسبب هذا التعرض إلي فقدان الجسم لقدرته علي الإحتفاظ بدرجة الحرارة العادية وقد تتفاقم هذه المشكلة إلي فقدان الجسم للماء والملح ، وبالتالي فالصوديوم يلعب دور حيوي في الوقاية من ضربات الشمس والإنهاك الحراري ويمكنك الحصول علي كمية كافية من الصوديوم عند تناول عصير المانجو وخاصة بعد ممارسة التمارين الرياضية .

يحسن الصوديوم من وظائف الدماغ :

يتأثر الدماغ بسهولة عند نقص معدل الصوديوم حيث يؤدي إلي التوتر والخمول ،يساعد الصوديوم في زيادة التركيز ،ويمثل عنصر هام في تطوير وظائف الدماغ.

علاج تشنجات العضلات :

يفضل تناول المزيد من العصائر والسوائل التي تحتوي علي الصوديوم وذلك لعلاج تشنجات العضلات بسهولة .

يقاوم الصوديوم أمراض الشيخوخة :

يدخل الصوديوم في العديد من منتجات التجميل المضادة للشيخوخة ، ويمنع حدوث تأثير الجذور الحرة والتي تسرع من ظهور علامات الشيخوخة ،وبالإضافة إلي ذلك فهو يساعد البشرة في إعادة شبابها .

يساعد الصوديوم في التخلص من كمية ثاني أكسيد الكربون الزائدة :

يلعب الصوديوم دوراً هاماً في التخلص من ثاني أكسيد الكربون المتراكم في الجسم .

ينظم الصوديوم إمتصاص الجلوكوز :

يساعد الصوديوم علي تسهيل إمتصاص الخلايا للجلوكوز مما يؤدي إلي نقل العناصر الغذائية لأغشية الخلايا بسهولة.

يحافظ الصوديوم علي توازن الحموضة :

حيث أنه يغير نسبة الحمض القلوي في الجسم .ويتحكم الصوديوم في البول .

يساعد الصوديوم علي تنظيم السوائل :

من أحد الفوائد الصحية وأبرزها للصوديوم أنه ينظم السوائل في خلايا الجسم .

يعمل الصوديوم علي توازن الأيونات :

يعمل الصوديوم مع الكلوريدات والبيكاربونات في الحفاظ علي توازن الأيونات في الجسم ، سواء كانت الأيونات موجبة أو سالبة.

يحافظ الصوديوم علي صحة القلب :

يساعد الصوديوم في تقلصات عضلة القلب ،ويلعبد وراً حيوياً في الحفاظ علي ضغط الدم، ولكن الزيادة في كمية الصوديوم لها مضاعفات خطيرة علي ضغط الدم .

بالأضافة ان كلوريد الصوديوم أو ملح الطعام مفيد جداً في تلميع الأسنان و يقلل من رائحة الفم الكريهة .

فوائد الصوديوم للبشرة :

فإنه يلعب دور حيوي للعناية بصحة البشرة ، فهو له خصائص مضادة للشيخوخة، والصوديوم عنصر نشط في العديد من منتجات العناية بالبشرة وعند دخوله مع عناصر أخري يوفر عدد كبير من الفوائد الصحية للبشرة .

الصوديوم :

يستخدم علي نطاق واسع في منظفات ومرطبات البشرة .ويدخل بنسبة بسيطة في منتجات ترطيب البشرة الحساسة .

كلوريد الصوديوم :

يُعرف بإسم ملح الطعام ، و يستخدم كمادة حافظة ومطهرة في مستحضرات التجميل ومنتجات العناية بالبشرة فهو عنصر نشط يدخل في صناعة منتجات تنظيف الفم و الشامبو و العطور و التنظيف والتجميل وذلك لأنه يساعد في زيادة لزوجة السائل .

بيكربونات الصوديوم :

و هي ملح قلوي غير عضوي تُعرف بإسم صودا الخبز و يشيع إستخدامها كعامل تنعيم للبشرة و تستخدم أيضاً في منتجات تنظيف البشرة.

كبريتات لوريل الصوديوم :

تستخدم بصفة أساسية في صناعة الصابون والشامبو ومعجون الأسنان فهي مادة قوية للتخلص من الزيوت والدهون وتساعد في زيادة رغوي الصابون وذلك لأن لها خصائص مضادة للبكتريا و الميكروبات وعنصر فعال في منع الإصابة بعدوي الجراثيم وأيضاً نظراص لأنها مادة خفيفة تستخدم في منتجات العناية بالأطفال وبالرغم من أنها تتخلص من المواد الدهنية فهي غالباً ما تتخلص من الحاجز الزيتي علي البشرة وقد يؤدي إلي جفاف البشرة وزيادة خطر الإصابة بالإكزيما و إلتهاب الجلد .

فوائد الصوديوم للشعر :

يمد الصوديوم الشعر ببعض الفوائد الصحية ،ويستخدم علي نطاق واسع من العناصر الأخري في صناعة شامبو الشعر .

كلوريد الصوديوم :

يستخدم الملح الطبيعي في زيادة لزوجة الشامبو والبلسم .و يفضل عند غسل الشعر تخفيف الشامبو بالماء لأنه كمية كلوريد الصوديوم الزائدة تؤدي إلي تخلص فروة الرأس من الزيوت وقد تؤدي إلي الحكة ويجعل الفروة جافة .

بيكربونات الصوديوم :

نظراً لأن لصودا الخبز خصائص التنظيف يتم إستخدامها عند غسل الشعر بصورة فعالة لإزالة الشوائب الزائدة ،ويتم إستخدامها لإزالة الزهم وهي مادة زيتية يفرزها الجلد للحفاظ علي ترطيب البشرة .

كبريتات لوريل الصوديوم :

يمكنك الحصول علي هذه المادة من زيت جوز الهند وهي مادة أمنة جداً، وهي تساعد في التخلص من الشوائب و الأوساخ دون أن تترك أي أثار جانبية وهذا هو السبب وراء إستخدامها في صناعة الشامبو .