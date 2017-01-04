كيف تتخلص من حسابك على فيسبوك الى “الابد” .. إليك الطريقة

تعطيل الحساب على فيسبوك خطوة تعد شائعة لدى كثير من مستخدمي هذا الموقع، خاصة أن هذه الخطوة تمنحهم فرصة التراجع عن ذلك عبر الدخول إلى الحساب مرة أخرى ليعود إلى العمل من جديد.

لكن الأمر يختلف إذا قررت أن تلغي حسابك على فيسبوك من خلال اتباع خطوات مختلفة عن التعطيل.

​فما الفرق بين التعطيل والإلغاء؟

تعطيل الحساب يعني أن صفحتك غير موجودة على الإنترنت، لكن معلوماتك لا تزال مخزنة على خادم خاص بالموقع، وفي حال رغبت في تشغيل حسابك مرة أخرى، يمكنك ذلك.

لكن قد يبدو أن قرار إلغاء حسابك على فيسبوك يحتاج إلى تفكير وقناعة تامة بأنك اتخذت القرار السليم الذي لا رجعة عنه لأن إلغاء الحساب لا يمنحك أي فرصة للتراجع واستعادته.

وفي حال قررت إلغاء حسابك على فيسبوك لا تنس أن بإمكانك الاحتفاظ بنسخة من معلومات حسابك المخزنة قبل إلغائه.

وكي تحتفظ بمعلوماتك قبل أن تلغي الحساب اتبع الخطوات التالية:

اضغط على المثلث الموجود في أعلى صفحة حسابك ناحية اليمين، ثم أضغط على “إعدادات”، وهناك ستجد رابطا بعنوان” تنزيل نسخة”، اضغط عليه لتنزيل كل أنشطتك على فيسبوك وحفظها لديك.

بعد أن ينتهي الموقع من التنزيل، تبدأ بالاستعداد لإلغاء الحساب عبر الضط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/help/delete_account

ثم سيظهر أمامك خيار “احذف حسابي”، بالضغط عليه فإنك ألغيت حسابك إلى الأبد ولا يمكنك التراجع عن هذا القرار.

ولكن عملية حذف كل ما قمت به على فيسبوك قد تستغرق عدة أسابيع، إضافة إلى أن بعض الرسائل المرسلة للأصدقاء ربما تظل مخزنة لديهم.