لجسم مثالي إتبعي هذه الخطة “المدهشة”

اختبرت عدداً كبيراً من حميات إنقاص الوزن، إلا أنّك لم تحققي النتيجة التي تريدين. إذاَ، جرّبي هذه الحيلة لكي تتمكني من خسارة 2.5 كيلوغراماً في أسبوع واحد.

كلّ ما عليك أن تفعليه هو أن تبدئي يومك بتناول ثمرتين من الموز وشُرب كوبين من الماء الفاتر.

ويمكنك أن تتناولي طعام فطورك بعد ذلك بـ30 دقيقة. ومن الضروري أن تأكلي طعاماً صحياً خلال النهار وأن تتوقفي عن ذلك عند الساعة 6 مساءَ.

أما إذا شعرت بالجوع في فترة المساء، فمن الأفضل أن تكتفي بموزة واحدة ناضجة وكوب من الماء.

وتذكّري أن الموز يوفر لجسمك حاجته من البوتاسيوم والمغنيزيوم ويخلّصه من السموم ويمنع شعورك بالجوع.

وقد أشارت دراسة أجراها باحثون أميركيون أخيراً إلى أنّ استهلاك الموز يومياً يساعد على خسارة الوزن الزائد.