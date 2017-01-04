ملكة جمال لبنانية تخسر لقبها والسبب المخدرات!

اعتقلت ملكة جمال اللبنانيين المغتربين في أستراليا نجاح الغمراوي، بعد مطاردة على طريق ويسترن سيدني، عندما انفجر أحد إطارات السيارة، ووجدت الشرطة بداخلها 22 غرامًا من المواد المخدرة.

وسحبت الشرطة سيارة الفولكس فاغن التي كانت تقودها الغمراوي، وقامت باستجوابها مع الرجل الذي كان برفقتها. وبعد تفتيش السيارة عثرت الشرطة على مواد مخدرة وأموال نقدية. وتم تغريم الغمراوي أكثر من 1350 دولار في مركز شرطة بانكستاون تلك الليلة للقيادة دون ارتداء حزام الأمان. وقالت ملكة الجمال إنها لم تتهم بأي جرائم تتعلق بالمواد المخدرة.

واتهم الرجل البالغ من العمر 20 عامًا، بحيازة المواد المخدرة، وسيمثل أمام المحكمة المحلية في يروود في 22 شباط.

وقال منظمو مسابقة ملكة جمال لبنان للمغتربين في أستراليا، إنها كانت محبطة ولم تجب على المكالمات أو رسائل البريد الإلكتروني. وأوضحت هيام يزبك المسؤولة عن المسابقة أن اللجنة صدمت من الخبر، وأشارت إلى أنهم سيسحبون اللقب منها، لأنه لا ينبغي أن تكون قدوة وإلهام للناس.

وأكدت شرطة نيو ساوث ويلز أنهم ألقوا القبض على الغمراوي وقامت بدفع غرامة. لكن امرأة تدعي أنها خالتها قالت إن كل ذلك “مزاعم كاذبة تمامًا”. وأضافت أن نجاح لم تكن في السيارة ولم تذهب لقسم الشرطة، وأن كل ما قيل مجرد هراء كاذب.

وقالت والدتها “ليندا” أيضًا لمنظمي مسابقة جمال لبنان المغتربين في أستراليا، إن الاتهامات الموجهة لابنتها “غير صحيحة”.