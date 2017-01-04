نساء تعرضن للتحرش ليلة رأس السنة…والنمسا تحقق

بدأت الشرطة النمساوية تحقيقا في عدد من الشكاوى المتعلقة بتحرشات جنسية ارتكبتها مجموعة من الرجال خلال ليلة رأس السنة الجديدة في مدينة انسبروك النمساوية، كما اعلنت الاربعاء.

فقد رفعت ثماني عشرة امرأة الشكوى مؤكدات انهن تعرضن لملامسات من حوالى عشرة رجال خلال الاحتفالات بالعام الجديد في الساحة المركزية لهذه المدينة الواقعة في مقاطعة تيرول في الجنوب حيث كان يحتشد 25 ألف شخص.

وقال ارنست كرانبيتر من الشرطة الاقليمية إنه لم يتمّ التعامل من قبل مع مسألة من هذا النوع.

وأضاف: “كانوا يرقصون حول النساء، ثم قاموا بملامسة صدورهن او وضعن ايديهم على سيقانهن بشكل مفاجئ. حصلت هذه الامور في اطار الاحتفالات لذلك من الصعوبة بمكان تحديد ما حدث بالضبط”.

وتابع المتحدث ان من قام بذلك شبان، موضحا أن أشرطة فيديو عن الاحتفالات التقطها هواة ولا تتيح تحديد الفاعلين بسبب رداءة الصور.

وفي المانيا، كانت احتفالات العام الجديد 2015 اتسمت بحصول مئات الاعتداءات الجنسية المنسوبة الى مهاجرين في كولونيا. كما وقعت اعتداءات ايضا في النمسا.

وتجنبا لوقوع اي حادث هذه السنة، وزعت الشرطة في النمسا على النساء ستة آلاف جهاز إنذار يوضع في الجيب خلال الاحتفالات بالعام الجديد.

وفي فيينا، كما في اينسبروك، اتخذت تدابير أمنية إضافية بعد الاعتداء على سوق ميلادية في برلين اواخر كانون الاول