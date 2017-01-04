نفوق أنثى الحوت القاتل «غراني» عن ١٠٥ أعوام

تأكدت أنباء اختفاء أنثى الحوت القاتل الأكبر سناً في العالم، والتي ولدت قبل عام واحد من غرق السفينة «تيتانيك» على أثر ارتطامها بجبل جليدي، ويرجح العلماء أنها نفقت، بحسب ما نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

ويقدر الخبراء أن أنثى الحوت القاتل، التي اشتهرت باسم «غراني» أو الجدة، كانت بلغت من العمر ١٠٥ أعوام في وقت اختفائها.

وقد رصد العلماء الحوت غراني للمرة الأخيرة في ١٢ تشرين الأول الماضي بمضيق «هارو» قبل فقد الأمل في العثور عليها مرة أخرى وللأبد.

كان الباحثون قد بدأوا دراستهم على أنثى الحوت القاتل المميزة، والتي تعرف رسمياً باسم «جيه ٢»، في عام ١٩٧١ وكانت تناهز آنذاك الــ ٦٠ عاما.

كانت «غراني»، أنثى تحكم مجموعة تسمى «الحيتان القاتلة المقيمة بالجنوب في المحيط الهادئ»، وتم تمييزها بوضع علامة على زعنفتها الظهرية بالإضافة إلى شج بشكل نصف قمر.

في عام ٢٠١٤، شوهدت غراني في مضيق جورجيا، قادمة من كاليفورنيا على رأس سربها. وبعد ذلك، أعلنت جمعية مراقبة حيتان المحيط الهادئ (PWWA) عن عودة غراني إلى المنطقة في تموز ٢٠١٦، للمرة الأولى بعد غياب ٤ سنوات.

وعلى الرغم من أن متوسط عمر الحيتان القاتلة يتراوح ما بين ٦٠ و ٨٠ عاما، إلا أن هناك إناثاً أخريات من مجموعة «المقيمين الجنوبيين»، قد عشن لأعمار مماثلة لغراني ومنهن، على سبيل المثال، «أوشن صن» (شمس المحيط) التي نفقت في سن٨٥ عاما و«لومي» التي قضت عن ٩٨ عاما.

وهناك حيتان قاتلة ذكور يبلغون من العمر ٥٢ عاما حاليا، منهم «توكيتاي»، الذي ينتمي لنفس سرب «المقيمين الجنوبيين»، ويعيش بالأسر في سي أكوارييم (حوض أسماك) ميامي، كما هو الحال بالنسبة للحوت «كوركا» المقيم في أحواض سي وورلد بسان دييغو.

والتقطت اول صورة فوتوغرافية لغراني في عام ١٩٦٧، بينما بدأ عدد من الخبراء دراسة سربها في عام ١٩٧١، وشرع دكتور كين بالكومب، أحد الخبراء الرواد في عالم الحيتان بالعالم، في دراسة الحيتان القاتلة المقيمين الجنوبيين بالمحيط الهادئ في عام١٩٧٦.

وسجل دكتور بالكومب ملاحظات مؤخرا، أكد فيها أنه فقد أثر غراني في ١٢تشرين الأول عام ٢٠١٦، حيث سبحت باتجاه الشمال مبتعدة عن باقي السرب المرافق لها.

وأضاف بالكومب: «إنه بحلول نهاية العام، تم اعتبار غراني في عداد المفقودين رسمياً من مجموعة الحيتان القاتلة المقيمين الجنوبيين، أي أنها وبكل الأسف قد نفقت الآن».

عندما بدأ التوثيق لأول مرة لحياة غراني وعائلتها في تلك السنة، يقول الباحث في عالم الحيتان بيدكوك إنه قد لاحظ أن تلك الأنثى الناضجة كانت تسبح دائما بصحبة ذكر حوت قاتل ناضج.

«وأطلق على هذا الذكر الناضج اسم «جيه ١» أو «رافيلز» نظرا للتموجات في حافة التوجيه بزعنفته الظهرية»، كما يوضح بيدكوك.

ولأنه من المعروف أن ذرية الحيتان القاتلة تمكث مع أمهاتها مدى الحياة، فلقد كان يعتقد أن «رافيلز» هو الابن الوحيد الباقي على قيد الحياة، لغراني من بين كل أقرانها في السرب.

وبكل الأسى ، مات رافلز في عام ٢٠١٠ عن عمر يناهز ٦٠ سنة.

(وكالات)