هؤلاء الرجال…تكرههم النساء

يقال إن المرأة تأتي من كوكب والرجل من كوكب آخر، ولذلك يتعذّر أن يفهم أحدهما الآخر في كثير من الأحيان. في هذا التقرير سنطلعك على أربعة انواع من الرجال تكرههن المرأة. صحيح أن لكل سيدة تفضيلاتها وذوقها الخاص، فلا يمكن تعميم ما تفضله واحدة في الرجل، لكن الأكيد أنَّ الغالبية الساحقة من النساء يفضلن الابتعاد عن 4 أنواع من الرجال:

– المتباهي: تكره المرأة الرجل الذي يطيل الحديث عن نفسه وأمجاده ومنجزاته، لكي يبرز نفسه أمامها على أنه ذات شأن رفيع.

– البخيل: إذا كنت تقدم لها الهدايا الرخيصة أو تهمل بعض المناسبات كعيد ميلادها، فإنك تقترف خطأ جسيماً!

– الحسود: تكره المرأة الرجل الذي يحسدها على نجاحها او تفوقها، تكره من لا يصفق لها عندما تنجح او من لا يسعى إلى اعطائها الدعم المعنوي الذي تحتاج اليه قبيل القيام بأي خطوة. وتشكو الكثير من السيدات من انهن حين يبحن بما يزعجهن لشراكائهن، فهؤلاء بدلاً من تقديم المواساة، يباشرن سرد ما يتعبهم ويقلقهم.

– صاحب المواعظ: تكره المرأة أن يلعب زوجها دور الاب المرشد والواعظ باستمرار.

(وكالات)