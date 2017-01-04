وصفات زيادة الطاقة والقدرة على التحمل

القدرة على التحمل و زيادة الطاقة أمر مهم بالنسبة للجميع، من قبل الرياضيين وعمال المصانع وربات البيوت ورواد المكاتب، وهي تعني القوة والطاقة اللازمة للقيام بالأنشطة اليومية دون المعاناة من التعب أو الإرهاق، وقد تشير أيضا إلى القدرة في الحفاظ على الجهد الذهني لفترة طويلة لعيش حياة خالية من الإجهاد .

انخفاض القدرة على التحمل وتضاؤل الطاقة يمكن أن يكون بسبب عدة عوامل في نمط الحياة، وتشمل هذه العوامل نمط الحياة الغير مستقرة، وزيادة كمية الكافيين والمشروبات الكحولية، واستخدام المخدرات وممارسة النشاط البدني المفرط، وقلة النوم، والإجهاد والجفاف والعادات الغذائية الغير صحية.

المشاكل الصحية، مثل نزلات البرد والحساسية، أو فرط نشاط الغدة الدرقية، والسمنة، ومرض السكري، وحتى السرطان يمكن أيضا أن يسبب انخفاض القدرة على التحمل ومستوى الطاقة .

التعب هو نقص القدرة على التحمل والطاقة بعد الارهاق البدني، ومع ذلك إذا كنت تعاني من نقص القدرة على التحمل أكثر من مرة فهذا يعتبر مدعاة للقلق ويجب تشخيصها بشكل صحيح .

إليكم كيفية زيادة الطاقة بهذه الوصفات الطبيعية

1. العسل الأسود :

العسل الأسود هو علاج مفيد لزيادة القدرة على التحمل, حيث أنه يحتوي على مستويات عالية من الحديد والمنغنيز والبوتاسيوم والنحاس التي تحافظ على مستوى التحمل على أعلى مستوى .

الطريقة : إضافة ملعقة كبيرة من العسل الأسود إلى كوب من الماء الدافئ أو الحليب الدافئ. شرب هذا المشروب مرة أو مرتين يوميا لزيادة القدرة على التحمل .

2. زيت جوز الهند :

زيت جوز الهند مفيد جدا لزيادة الطاقة والقدرة على التحمل, حيث أنه يحتوي على دهون صحية، وخاصة الدهون الثلاثية المتوسطة السلسة التي يتم هضمها بسهولة واستخدامها كشكل من أشكال الطاقة المباشرة .

بالإضافة إلى ذلك، زيت جوز الهند يحافظ على قلب صحي ويساعد على تحسين المناعة والصحة العامة, وعندما يؤخذ باعتدال، فإنه يساعد على تقليل الدهون في منطقة البطن .

الطريقة : تناول 1-2 ملعقة طعام من زيت جوز الهند يوميا, ويمكن إضافته إلى العصائر أو القهوة في الصباح ويمكن أيضا استخدامه في الخبز .

3. خل التفاح :

خل التفاح هو علاج جيد للتغلب على الإرهاق, حيث أنه يساعد على زيادة حيوية الجسم وجعله نشط لفترة طويلة .

الطريقة : خلط ملعقة كبيرة من خل التفاح مع القليل من العسل في كوب من الماء.

شربه مرتين يوميا.

4. الكركم :

يحتوي هذا البهار على مركب يسمى الكركمين، والذي يتميز بالعديد من الفوائد الصحية وخصائص مضادة للالتهابات تساعد على تقليل الارهاق البدني لاستعادة مستوى الطاقة . كما أنه يقلل من وقت الشفاء ويزيد من القدرة على الأداء والقدرة على التحمل حيث أنه يعزز تقوية العضلات بعد المجهود .

الطريقة :

شرب كوب من حليب الكركم يوميا ولتحضير هذا المشروب الصحي، يتم إضافة ½ 1 ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم الى كوب من الحليب المغلي و تغطيته وتركه لمدة 5 دقائق.

ثم صبه في كوب وتحليته بالقليل من العسل .

إضافة عصير الكركم إلى عصير الفواكه أو الخضروات الطازجة لجعلها أكثر صحة. يمكن أخذ مكملات الكركم بعد استشارة الطبيب .

5. الشاي الأخضر :

كوب من الشاي الأخضر المنعش يزيد القدرة على التحمل, ومستوى الطاقة، حيث أن البوليفينول يساعد على مكافحة التعب، والحد من التوتر وتعزيز النوم بشكل أفضل .

وفقا لدراسة أجريت عام 2005 نشرت في مجلة جمعية الفسيولوجيا الأمريكية، أن تناول مستخلص الشاي الأخضر بإنتظام يعزز القدرة على التحمل لأداء التمرين بنسبة تصل إلى 24 في المئة.

الطريقة : إضافة ملعقة صغيرة من أوراق الشاي الأخضر إلى كوب من الماء الساخن و تغطيته وتركه لمدة 5 دقائق.

ثم تصفيته واضافه العسل وشرب هذا الشاي 2 أو 3 مرات يوميا .

يمكن أيضا أخذ مكملات الشاي الأخضر، ولكن فقط بعد استشارة الطبيب.

6. شرب المياه :

المياه تمثل حوالي 65 الى 70 في المئة من مجموع وزن الجسم وعندما يكون هناك كميات قليلة من المياه في الجسم، فإنه يؤثر بالتأكيد على الطاقة سلبيا .

عن طريق الحفاظ على جسمك رطب، يمكنك تقليل التعب والحفاظ على مستوى الطاقة مرتفع، ويمكن للمياه أيضا أن تزيد القدرة على التحمل من خلال تقليل التعب العضلي .

الطريقة :

شرب كمية وافرة من الماء طوال اليوم على فترات منتظمة .

يمكن أيضا شرب الكثير من عصائر الفواكه أو الخضر الصحية .

تناول الحساء يساعد في البقاء رطبا .

أيضا تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين، لأنها يمكن أن تؤدي إلى الجفاف .

طرق اخرى يمكنها زيادة الطاقة في الجسم :

تناول الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم :

نقص المغنيسيوم يمكن أن يؤثر على قدرة التحمل, ومستوى الطاقة، حيث أن المغنيسيوم يلعب دورا رئيسيا في تكسير الجلوكوز لتحويلها إلى طاقة.

لذلك عندما تنخفض مستويات الطاقة فإنه يجب تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم في النظام الغذائي، والجرعة اليومية الموصى بها من المغنيسيوم حوالي 350 ملليغرام للرجال و 300 ملليغرام للنساء .

من الاطعمة الغنية بالمعنيسيوم الخضروات الورقية الخضراء والمكسرات والبذور والأسماك وفول الصويا والأفوكادو والموز والشوكولاته الداكنة . يمكن أيضا أخذ مكملات المغنيسيوم، ولكن بعد استشارة الطبيب .

زيادة النشاط البدني :

قد يبدو أمرا غير متوقع ولكن البقاء نشطا بدنيا، وخصوصا المشي، هو وسيلة رائعة لزيادة الطاقة، حيث أن المشي يساعد على زيادة قدرة الرئة وتقوية العضلات حول القلب. بالإضافة إلى ذلك فإنه يحسن الهضم وهذا بدوره يساعد على ابقاء الجسم خاليا من السموم، وكل هذه العوامل مهمة لزيادة قدرة التحمل جيدا، وارتفاع معدلات التمثيل الغذائي .

الطريقة :

التمتع بالمشي لمسافة قصيرة كل صباح في منطقة مفتوحة، وإذا كان ممكنا يفضل المشي على العشب .

السباحة وركوب الدراجات والجري هي بعض التمارين الأخرى التي تساعد بشكل كبير في تعزيز القدرة على التحمل .

ممارسة التنفس البطني :

من خلال ممارسة التنفس البطني، يمكن أن يساعدك في استعادة طاقتك، حيث أنه عندما يدخل المزيد من الأوكسجين إلى الجسم، فإنه يكون له تأثير مهدئ على العقل والجسم، بالإضافة إلى ذلك فإنه يساعد على محاربة التوتر والقلق التي غالبا ما تودي الى انخفاض طاقة الجسم .

الطريقة :

الإستلقاء في مكان مريح وارخاء العضلات.

وضع يديك على بطنك.

التنفس بعمق عن طريق الأنف لمدة ثانيتين .

بعد ذلك التنفس ببطء عن طريق الفم لمدة 4 ثوان .

يكرر لمدة 10 دقائق .

القيام بذلك 2 أو 3 مرات يوميا.

نصائح إضافية :