يارا ضيفة “أبوظبي” في برنامج “كل يوم جمعة”

تحلّ النجمة اللبنانية “يارا” ضيفةً مميّزة على برنامج “كل يوم جمعة” الذي يقدمه الإعلامي المصري “عمرو أديب” وذلك على شاشة “أبوظبي” في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساء غداً الجمعة.

ومن المنتظر أن تقدم يارا العديد من أغانيها الشهيرة مثل “توصى توصى فيه” و”أنا عندي حب كبير”، وبالإضافة إلى استعادتها نخبة من أجمل الأغنيات القديمة الخالدة في ذاكرة الفن العربي، مثل كوبليه (انت تقول وتمشي) من أغنية “عيون القلب” للمطربة نجاة الصغير ة، وأغنية “مظلومة يا ناس” للمطربة سعاد محمد. فضلاً عن العديد من الأغاني الشهيرة الحديثة حيث غنت للفنان حسين الجسمي أغنية “ستة الصبح، وأغنية الفنان عمرو دياب “تملي معاك”.

وستتحدث يارا عن تجربتها الغنائية وطبيعة خياراتها الفنية، فيما وجه الإعلامي المصري عمرو أديب بطريقته المميزة العديد من الأسئلة المتنوعة للحصول على أجوبة من النجمة اللبنانية عن جوانب تتعلق بحياتها الشخصية وقضايا الزواج والحب وعلاقاتها مع الوسط الفني والشائعات التي طالتها.

وقدم البرنامج كل أسبوع ” سلسلة من المفاجآت للجمهور العربي بدءاً من السهرات الغنائية الممتعة لعدد من أهم نجوم الغناء في الوطن العربي، إضافة إلى حوارات خاصة مع أشهر لاعبي العالم الرياضيين، وفي مقدمتهم نجوم كرة القدم الأكثر شهرة في العالم مثل كريستيانو رونالدو وميسي ونيمار وغيرهم الكثير حيث سافر البرنامج إلى أكثر من مكان في العالم للقاء بهم ومحاورتهم.

يذكر أن البرنامج لاقى صدى جماهيرياً منذ عرض حلقاته الأولى فيما حرص معظم الفنانين الذين حلوا ضيوفاً فيه، على نشر صورهم عبر حساباتهم الشخصية في “إنستجرام” مع الإعلامي عمرو أديب، للإعلان عن ظهورهم ضمن حلقاته قريباً، مثلما فعلت الفنانة اللبنانية يارا، التي نشرت مؤخراً عبر حسابها الشخصي على “إنستجرام” صورة تجمعها بالإعلامي عمرو أديب وعلقت عليها بالقول “سيلفى عمرو أديب فلة شمعة منورة“

الجدير بالذكر أن برنامج «كل يوم جمعة» يعد ثمرة لبرتوكول التعاون المشترك بين شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي التابعة لـ«أبوظبي للإعلام» و مجموعة قنوات أون تي في «ON TV»، أحد أبرز المؤسسات الإعلامية في جمهورية مصر العربية، والبرتوكول هو الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة، ويتضمن تبادل البرامج والأخبار والإنتاج المشترك بين الجهتين، فضلاً عن شراء الحقوق الحصرية.