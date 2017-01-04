١٠ طرق للحفاظ على صحة القلب

صحة القلب من أهم الأشياء التى تضمن لك حياة سليمة وصحية والحفاظ على القلب السليم يجعلك أكثر استمتاعا بالحياة. لا شك أنك تعرف أن أمراض القلب أنتشرت هذه الأيام بين الكبير والصغير فحتى الشباب يمكنهم أن يعانوا من أمراض القلب المختلفة. ولذلك يجب على الجميع أن يعرف ماهي الطرق الصحية التي تجعله يتمتع بقلب صحي وسليم ويبعد عنه أمراض القلب العصرية . من خلال مقالتنا اليوم سنعرفك على طرق الحفاظ على قلبك والأستمتاع بقلب صحي طيلة العمر .

دليلك الذي سيساعدك في الحفاظ على صحة القلب :

1- الضحك :

يقال أن الضحك هو أفضل دواء، والضحك هو علاج نافع لإجهاد الحياة ،ويمكن أن يكون الترياق لـ أمراض القلب، وقد أظهرت الأبحاث أن أولئك الذين لديهم استعداد للضحك كانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب ممن لايتمتعون بروح الفكاهة ، ووجد العلماء أن الأشخاص الذين يعانون من الكوليسترول في الدم أو مستويات ضغط الدم المرتفع يمكن علاجهم عن طريق كثرة الضحك ،إذا كانت حياتك لاتقدم لك كثير من الضحك حاول قراءة رواية هزلية أو مشاهدة واحد من هذه الأفلام الفكاهية .



2. التخلص من التوتر :

أظهرت عشرات الدراسات أن المشاعر السلبية مثل الغضب أو زيادة الاكتئاب تمثل خطرا على القلب ،فالأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب بقدر أربع مرات أكثر عرضة من غيرها للإصابة بأزمة قلبية، بالطبع في بعض الأحيان من المستحيلللتخلص من الأسباب الجذرية للالإجهادولكن عليك أن تتعلم الاسترخاء في حالات الأزمات واعتماد تقنيات التنفسالأساسية. العد من 1:10 مناسب للتخلص من التوتر الشديد .

3. البعد عن الإفراط فى استخدام الأدوية :

أثبتت الدراسات العلمية أن تعاطى الأدوية بكثرة يضعف مناعة القلب ضد الأمراض،فالعديد من الخبراء يشعرون بالقلق من ان الناس اليوم يعتمدون كثيرا على المستحضرات الصيدلانية ظنا منهم أنها ستمنحهم حياة صحية ،و الحقيقة أنالحفاظ على نظام غذائي صحي والحصول على الكثير من التمارين الرياضية هى أفضل الطرق للحياة الصحية .

4. أفضل خمسة أطعمة لقلبك:

أثبت العلماء أن الأغذية الغنيةبالألياف و المواد المضادة للاكسدة أو منخفضة في الدهون المشبعة هى جيدة لقلبك ،ولكن بعض الأطعمة توفر مزايا خاصة، وهنا خمس من هذه الأطعمة :

المكسرات : تظهر الدراسات أن تناول المكسرات يخفض مخاطر أمراض القلب إضافة إلى كونه من الدهون غير المشبعة ، المكسرات تساعد أيضا في تخفيف ضيق الأوعية الدموية وزيادة تدفق الدم، بل هي أيضا مصادر جيدة من فيتامين E ولكن نظرا لأنها تحتوى على قدر عالى من السعرات الحرارية، فعليك تناولها بإعتدال وخاصة إذا كنت تحاول فقدان الوزن .

العدس : يحتوى الكوب الواحد على 16 غراما من الألياف وقد أكد الخبراء أننا نحصل على حصة منه يوميا .

الشاي : الشاي يحتوى على مجموعة متنوعة من المواد المضادة للاكسدة القوية التي تساعد على حماية الشرايين من التلف ، كما يمنع الشاي تخثر الدم الذي يمكن أن يؤدي إلى أزمة قلبية أو سكتة دماغية الشاي الاخضر يحتوي على مضادات الأكسدة أكثر من الشاي الأسود .

الصويا : تم معمد الصويا غذاء معجزة لعدد من الأمراض والأمراض.

الأفوكادو : يحتوى الأفوكادو على الألياف القابلة للذوبان أكثر من أي فاكهة أخرى كما أنه يحتوي على مادة كيميائية حيوية والتى تمنع امتصاص الكولسترول في الأمعاء الغليظة.

5. تناول الخضروات الملونة :

يجب أن تتناول كثير من الخضروات متعدد الألوان خصوصا متنوعة الألوان والأطعمة الغنية بالمواد المضادة للأكسدة:السبانخ، التوت، الفراولة، والقرنبيط، والخوخ، والشاي وعصير العنب، التوت البري، وبراعم بروكسل واللفت.

6. الأكلات الذكية :

يمكنك أن تستمتع بالطعام مثلما أردت ولكن عليك أن تتحتاط وتستخدم البدائل الذكية ،ليست كل الدهون سيئة لقلبكفبعضها مفيد لك مثل الدهون الموجودة في زيت الزيتون والفول السوداني .

7. ممارسة الرياضة :

الرياضة من أهم الأساسيات لقلب صحى ، عليك أن تمارس الرياضة بإنتظام ولكن عليك أن تتنبه أن تبدأ الرياضة بالتدريج حتى لاتصاب بإرهاق ، ولكن ضع لنفسك برنامجا رياضيا يعتمد على التدرج وتزيده كلما شعرت أنك قد إعتدت على الأمر .

8. الوزن المناسب :

فقدان الوزن الزائد هام جدا للمحافظة على صحة القلب وكذلك خفض نسبة الكوليسترول وضغط الدم بشكل كبير ويقلل من خطر مرض السكري من النوع الثاني ويقلل بشكل ملحوظ فرصتك فى الاصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، وبطبيعة الحال فقدان الوزن سوف يساعد أيضا أن تبدو أفضل وأن تشعر على نحو أفضل والحصول على مزيد من الطاقة.

9. التخلص من هذة العادة :

التدخين عادة سيئة لجسمك عموما دون استثناء ولقلبك على وجه الخصوص ،فالتدخين يرفع ضغط الدم، ويصيبالأوعية الدموية بالضيق ، ويحول الكولسترول “الجيد” إلى كولسترول سيئ “سيئة“ويساهم فى التعرض لجلطات الدمالتي تسبب النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

10. الكشف الدورى :