أهم فوائد الجري للصحة

إذا كنت من محبي رياضة الجري فنحن نبشرك بأن لهذه الرياضة السهلة والتي يمكن القيام بها في أي مكان لها العديد والعديد من الفوائد الصحية أما إذا كنت لا تمارس هذه الراضة فمن المؤكد أنك بعدما تقرأ الفوائد المذهلة التي سوف نقوم بعرضها من خلال هذه المقالة سوف تحرص على ممارستها ..

تعرف على أهمية الجري وفوائده الصحية

1- يساعد على فقدان الوزن

وفقا لدراسة نشرت عام 2013 أن الجري يساعد بشكل كبير على حرق السعرات الحرارية ولكن يصعب تحديد عدد السعرات الحرارية التي يتم حرقها نظرا لاحتلاف الوزن والسرعة لدى كل شخص ولكن يجب أن تمارس هذه الرياضة لمدة نصف ساعة 3 أو 4 مرات أسبوعيا.

2- يساعد على النوم بشكل أفضل

يساعدك الجري على محاربة الأرق والتمتع بنوم عميق أثناء الليل، حيث وفقا لدراسة أجريت في جامعة نورث وسترن عام 2010 بأن التمارين الرياضية المنتظمة وخصوصا الجري يساعد على النوم بشكل صحي لدى الأشخاص الذين يعانون من الأرق.

3- يحافظ على صحة العظام والمفاصل

الجري يساعد على تقوية العظام والمفاصل، حيث أنه وفقا لدراسة أجريت عام 2009 في جامعة ميسوري بأن الرياضة كالجري لها تأثير كبير على زيادة كثافة المعادن في عظام الفخذين والساقين، كما أن حرصك على ممارسة هذه الرياضة في سن مبكر يقلل من فرص إصابتك بهشاشة العظام والتهاب المفاصل والجري يعتبر علاج جيد أيضا بالنسبة للنساء الذين يعانون من هشاشة العظام.

4- يقوي المخ

التمارين الرياضية مثل الجري لها آثار إيجابية على وظائف المخ، لأنها يعمل على تقوية الذاكرة وأيضا زيادة معدل ضربات القلب وبالتالي وصو المزيد من الأوكسجين إلى المخ، وفي دراسة نشرت عام 2011 بأن الجري يحمي من الإصابة بالاضطرابات العقلية المرتبطة بالتقدم في السن وبالتالي فالحرص على ممارسة رياضة الجري منذ الصغر يحميك من الإصابة بالخرف أو الزهايمر عند الكبر.

5- يحسن صحة القلب

إن القلب عبارة عن عضلة وبالتالي فإن ممارسة رياضة الجري بانتظام سوف يكون له مردوده الإيجابي أيضا على صحة القلب، لأن الجري يساعد بشكل كبير على تنشيط الدورة الدموية، كما أنه يساعد على خفض نسبة الكولستيرول الضار LDL بالدم الذي قد يؤدي إلى حدوث السكتات القلبية والدماغية ووفقا لدراسة نشرت عام 2014 فإن الجري لمدة 7 دقائق فقط يوميا يساعد على خفض نسبة خطر الإصابة بأمراض القلب إلى النصف تقريبا بالمقارنة مع الأشخاص الذين لا يمارسون الرياضة.

6- محاربة الاكتئاب

أثبتت العديد من الدراسات أن ممارسة رياضة الجري فعالة جدا في محاربة الاكتئاب، لأنه يساعد على إفراز مادة الاندورفين كما يقلل إفرازات الجهاز المناعي التي تؤدي إلى الشعور بالمزاج السيئ، كما أنه يساعد على رفع درجة حرارة الجسم مما يؤدي إلى الشعور بالراحة والهدوء النفسي، فلما شعرت بالاكتئاب اخرج ومارس رياضة الجري وسوف تشعر بالراحة.

7- يقلل خطر الإصابة بالسرطان

أثبتت الدراسات أن ممارسة الرياضة كرياضة الجري يساعد على تقليل خطر الإصابة بالسرطان والوقاية من سرطان الثدي والرئة والقولون والمستقيم والبروستاتا والمبيض والمعدة ومع ذلك فهو ليس علاجا للسرطان إنما يقلل من خطر الإصابة به فقط.

8- التخلص التوتر والإجهاد

إن التمارين الهوائية مثل الجري تساعد على التخلص من التوتر والإجهاد، ولذلك فإن ممارسة هذه الرياضة بانتظام تساعد على التخلص من القلق والتوتر والإجهاد وكذلك تحسين المزاج، حيث انه يساعد على إفراز مادة الأندورفين، حتى أنه يمكن أن يساعدك على علاج الصداع الناتج عن الضغط والإجهاد خصوصا أثناء الشغل.

9- يقلل خطر الإصابة بالسكري

لكي تقلل من خطر إصابتك بمرض السكري من النوع الثاني فيجب أن تنتظم في ممارسة رياضة الجري، فسوف يساعد ذلك على أن تبقى نشطا وينقص وزنك، بالإضافة إلى زيادة حساسية الخلايا للأنسولين وكذلك مراقبة مستوى السكر في الدم، ويجب أن تمارس رياضة الجري لمدة 150 دقيقة في الأسبوع، أما الأشخاص المصابين فعليا بالسكري فيجب أن يقوموا باستشارة الطبيب أولا قبل أن يجعلوا الجري جزاءا أساسيا في روتينهم الأسبوعي.

10- يجعل الجلد صحيا أكثر

الجري هو احد أسرار المحافظة على صحة الجلد والبشرة وزيادة نضارتهن حيث أن الجري يساعد على زيادة العرق وبالتالي تخليص الجسم من السموم والشوائب التي تسبب البثور وحب الشباب، كما أن الجري يساعد على تنشيط الدورة الدموية وبالتالي وصول المزيد من الأكسجين والمواد المغذية إلى الجلد، ولكن لا تقوم بالجري في الفترة ما بين العاشرة صباحا والرابعة عصر لن التعرض للشمس خلال هذه الفترة ليس صحيا بالنسبة للبشرة ويمكن أن يؤدي إلى ظهور حب الشباب والتجاعيد ولا قدر الله سرطان الجلد، كما يجب ان تقوم باخد حمام قبل الجري لإزالة الشوائب والرواسب التي تغلق المسام من الجلد.