بعد رفض جورج كلوني.. أخيراً أمل علم الدين حامل والمفاجأة أكبر من ذلك!!

أكدت مصادر مقربة من عائلة المحامية البريطانية اللبنانية الأصل، أمل علم الدين، أن المحامية اللامعة والمدافعة عن حقوق الإنسان تنتظر وزوجها النجم جورج كلوني توأماً في شهر اذار (مارس) المقبل.

ويستعد الزوجان، اللذان احتفلا في أيلول (سبتمبر) الفائت بالعيد الثاني لزواجهما، لاستقبال توأميهما من خلال تحضير كل ما هو لازم.

تجدر الإشارة إلى أن الشائعات طاردت مؤخراً أمل وجورج كلوني، ولاسيما بعد انفصال أنجلينا وبراد بيت، وقيل يومها إن جورج انفضل عن أمل لأنه مصمم على عدم إنجاب الأولاد فيما ترغب أمل في تحقيق حلمها بالأمومة.

صحيح أن جورج أعلن أن إنجاب الأطفال ليس في لائحة أولوياته في العام 2015، لكنه عاد وأكد لاحقاً أنه يرغب في إنجاب الأولاد من أمل، لكنهما يأخذان وقتهما ويستمتعان بوقتهما قبل القيام بتلك الخطوة المهمة.

أما أمل علم الدين فقد اشتهرت في العديد من القضايا الدولية التي استلمتها، ولاسيما قضية دفاعها عن النساء اليزيديات اللواتي تعرضن للعبودية الجنسية والتعذيب والقتل على يد مقاتلي داعش في العراق. وكانت أمل أيضاً ضمن الفريق القانوني الذي طالب باعتراف دولي بالمجزرة الأرمنية التي حصلت عام 1915.