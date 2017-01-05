حفاوة جماهيرية كبيرة بـ أغنية ” كل الكلام” لنجاة بعد غياب طويل

إحتفي الجمهور المصري والعربي بأغنية “كل الكلام” التي أطلقت رسميا مساء أمس، والتي شهدت عودة قيثاة الطرب الفنانة القديرة نجاة للغناء بعد غياب طويل، ولتُشكل الأغنية الجديدة أبرز حدث فني مع بداية العام الجديد.

قوبلت الأغنية الجديدة بإهتمام جماهيري وإعلامي كبيرين وإستقبلت وسائل الإعلام الأغنية وعودة نجاة بإهتمام كبيرخاصة أن عودتها للساحة الفنية مُجدداً جاء من خلال عمل فني مُتكامل يحمل كلمات من إبداع الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي، وألحان الموسيقار الكبير طلال، وقام بتوزيعها موسيقياً يحيى الموجي وأخرجها تليفزيونياً هاني لاشين.