فوائد السبانخ للصحة، البشرة والشعر

السبانخ مصنفة عالمياً بين أصح الأطعمة التي يمكنك تناولها . فالسبانخ من الخضروات الغنية بالفيتامينات والمغذيات النباتية و المعادن كما ان السعرات الحرارة لها قليلة جداً. لذلك هي مناسبة جداً للأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية لإنقاص الوزن . بالإضافة انها مصدر قوي جداً بالفيتامينات مثل ” أ – ك – د ” وغنية ايضا بالمعادن كما تحتوي على الحديد و المغنسيوم والزنك والسيلينوم و الفسفور والنحاس والبروتين و حمض الفولك و أخيراً الألياف الغذائية. يمكن تناول السبانخ علس شكل سلطة أو عصير أو عصير خضراوات و هكذا.

القيمة الغذائية في السبانخ :

تحتوي السبانخ علي البوتاسيوم، المنجنيز، الزنك، المغنسيوم، الحديد، الكالسيوم ومصدر رائع للفيتامينات وهي حمض الفوليك، النياسين، فيتامين ب6، فيتامين أ وهما من العناصر الهامة التي يحتاجها الجسم بإستمرار .

فوائد السبانخ

فوائد السبانخ للصحة

1.تحسين الرؤية :

يعتبر عشب السبانخ مصدر غني بالكاروتين واللوتين والزانثين وهي عناصر جيدة للبصر وخصوصاً البيتا كاروتين حيث يعوض نقص فيتامين أ في الجسم وبالتالي يعالج حكة العين وجفاف العين ومقاومة إلتهاب العين والإنتفاخ . كما تحتوي مياه السبانخ علي نسبة عالية من الجلوتاثيون والذي يلعب دور مهم في الوقاية من إعتام عدسة العين.

2. علاج المشاكل العصبية :

تحتوي السبانخ علي البوتاسيوم وحمض الفوليك وهي عناصر جيدة لعلاج المشاكل العصبية المختلفة مثل الزهايمر لذلك فهو فكرة جيدة للأفراد الذي يعانوا من مشاكل في الوظائف الإدراكية والمعرفية . حيث يعمل البوتاسيوم علي زيادة تدفق الدم إلي الدماغ وتحسين التركيز والإدراك .

3. التحكم في ضغط الدم :

تحتوي السبانخ علي نسبة عالية من البوتاسيوم ونسبة منخفضة من الصوديوم وبذلك فهي مفيدة لمرضي إرتفاع ضغط الدم كما يسهم حمض الفوليك في مياه السبانخ علي تقليل إرتفاع ضغط الدم وتحقيق إسترخاء الأوعية الدموية وتقليل الإجهاد والتعب علي القلب والأوعية الدموية وزيادة وصول الأوكسجين إلي أجزاء الجسم المختلفة وتحسين وظائفها .

4. تقوية العضلات :

تحتوي السبانخ علي مواد مضادة للأكسدة والتي تلعب دور هام في تقوية العضلات وخصوصاً عضلات القلب التي تضخ الدم بإستمرار إلي جميع اجزاء الجسم . وبالتالي يمنع أمراض القلب المختلفة والدهون وإرتفاع ضغط الدم .

5. قوة العظام :

السبانخ من الخضروات الغنية بفيتامين ك الذي يعزز ويدعم من صحة العظام كما توجد معادن أخري تعمل علي بناء عظام قوية وهي النحاس، الزنك، المغنسيوم، الفوسفور وبالتالي يحمي الجسم من هشاشة العظام . السبانخ تحتوي علي كمية هائلة من الكالسيوم الضرورية للحفاظ علي صحة العظام . تناول كوب واحد من أوراق السبانخ كل يوم ضروري لتقوية العظام.

6. تقليل خطر الإصابة بإعتام عدسة العين :

تحتوي مياه السبانخ علي الزياكسانثين المضاد للأكسدة والذي يحمي العين من تأثير الأشعة فوق البنفسجية التي تؤدي إلي إعتام عدسة العين وتقليل تأثير الجذور الحرة الذي تعد سبب أساسي لحدوث إعتام عدسة العين .

7. مضادة لمرض السكري :

أثبتت الأبحاث أن الإستهلاك المنتظم لمياه السبانخ يساعد في زيادة مقاومة الجسم لإرتفاع نسبة السكر في الدم الناجم عن الأكسدة . ويمكن أن يستخدم كعلاج لمرض السكري لدي النساء الحوامل .

8. الحماية من أمراض القلب :

تحتوي السبانخ علي العناصر الضرورية مثل فيتامين أ وفيتامين ج وكذلك نسبة عالية من البيتا كاروتين وهي عناصر غذائية مضادة للأكسدة تعمل علي الحد من أثر الجذور الحرة في الجسم ومنع تراكم الكوليسترول الضار ومنع أكسدة الكوليسترول علي جدران الأوعية الدموية والذي تؤدي إلي إنسداد الأوعية الدموية أو الإصابة بالنوبة القلبية أو السكتة الدماغية .

إلي جانب ذلك، يعمل الفولات الموجود في السبانخ يساعد في التخلص من المواد الكيميائية الضارة والتي يمكن أن تؤدي المستويات العالية منها إلي النوبة القلبية .

9. مضاد لقرحة المعدة :

تعمل السبانخ علي حماية الغشاء المخاطي في المعدة مما يقلل من حدوث قرحة المعدة . علاوة علي ذلك فهي تحتوي علي عنصر يعزز من قوة بطانة الجهاز الهضمي وبالتالي منع أي إلتهاب غير مرغوب فيه .

10. تصحيح نشاط التمثيل الغذائي :

تحتوي السبانخ علي عناصر غذائية مفيدة لصحتك تجعلها تصحح نشاط التمثيل الغذائي وتشجيع أجهزة الجسم بأكملها علي أداء وظائفها بشكل جيد .

11. نمو الجنين :

الفولات الموجود في السبانخ عنصر مطلوب لنمو العصبي للجنين أثناء فترة الحمل فهو يمنع حدوث العيوب الخلقية . لذلك ينصح الأطباء الامهات الحوامل بتناول كميات كافية من حمض الفوليك في نظامهم الغذائي لكي ينقل إلي الجنين خلال الرضاعة الطبيعية وأيضاَ يفضل إستهلاكه بعد الولادة .

12. علاج فقر الدم :

السبانخ عنصر غني بالحديد وأوراق مياه السبانخ الطازجة مفيدة جداً للأشخاص الذين يعانوا من فقر الدم وكذلك الحوامل الذين يحتاجوا إلي الحديد في وجباتهم الغذائية . وذلك لأن الحديد معدن مهم ويحتاجه الجسم خصوصاً خلايا الدم الحمراء .

13. علاج عسر الهضم والإمساك :

السبانخ غنية بالألياف وبالتالي تساعد علي عملية الهضم وتوفير الإغاثة من أمراض الجهاز الهضمي المختلفة بصورة طبيعية . وبالتالي من خصائص مياه السبانخ هي أنه ملين للأشخاص الذين يعانوا من عسر الهضم والإمساك. يمكنك تجهيز عصير مياه السبانخ المسلوقة لكي تخفف من الإمساك . كما يتم إستخدام هذه الخضار في علاج الديدان المعوية لأنها تحتوي علي مادة اللاتكس، تعمل كعامل ملين .

14. تعزيز مناعة الجسم :

كونها مخزن للعناصر الغذائية فهي وسيلة طبيعية لزيادة مناعة الجسم بالمقارنة مع المكملات فيتامين ج . عند إستهلاك هذه الخضار الورقية بصورة منتظمة تعزز من صحة الجهاز المناعي والتخلص من السموم الموجودة في الجسم .

15. فوائد أخري :

بالإضافة إلي الفوائد المذكورة أعلاه تعد السبانخ علاج فعال للقرحة وألام الطمث، ألام الأسنان وبمثابة مهدئ للأفراد الذين يعانوا من القلق أو صعوبة النوم، علاج الحمي، علاج حالات التسمم .

17. مكافحة الشيخوخة :

السبانخ من الخضروات الورقية الغنية بالمواد المضادة للأكسدة التي تمنع ضرر الجذور الحرة، مما يزيد من قدرة الجسم علي تقليل الضرر الناجم عن أشعة الشمس . وبالتالي الإستهلاك المنتظم لهذه الخضار مفيد لمنع الشيخوخة .

18. علاج السرطان :

وجدت الدراسات أن السبانخ تحتوي علي المكونات التي تجعلها علاج مفيد للعديد من أنواع السرطان ومنها سرطان البروستاتا، الكبد، الرئة، وذلك لإحتوائها علي حمض الفوليك والكلورفيلين وهي عناصر فعالة لحماية مرضي السرطان .

19. مضادة للإلتهابات :

تحتوي السبانخ علي العديد من المواد المضادة للإلتهابات مثل الفلافونويد وبالتالي فهي واحدة من الخضروات الورقية للحد من إلتهابات الجسم المختلفة والألام المصاحبة لها مثل ألام المفاصل والنقرس وهما من الأمراض التي تيب الملايين حول العالم .

20. علاج اليرقان ومشاكل الكبد :

تستخدم السبانخ في الطب الهندي القديم لعلاج اليرقان ومشاكل الكبد . وإكتشفت الأبحاث أن مستخلص هذا النبات يوفر الحماية ضد المواد الكيميائية الناجمة عن تلف الكبد بسبب تعديل الإنزيمات إزالة السموم .

21. تضميد الجروح :

نظراً لتضميد الجروح وخصائص إزالة السموم تساعد السبانخ في توفير الإغاثة في حالات حكة الجلد أو لدغات الحشرات . يمكنك إضافة الملح إلي مياه السبانخ وطحنها للحصول علي مسحوق وتطبيقه علي المنطقة المصابة للحصول علي الإغاثة

22- تساعد في إزالة السموم :

أوراق السبانخ تحتوي علي الكلوروفيل االذي يقوم بمساعدة القولون و الكبد في التخلص من السموم . بلإضافة إلي, الكلوروفيل له خصائص مضادة للإلتهابات و خصائص مضادة للبكتريا ,للمساعدة في التخلص من السموم . يمكنك عمل عصير مزيج من الخضراوات الخضراء مضادة للسموم. مثال : عمل 3 أكواب من الأناناس و أوراق السبانخ و معلقة من بذور الشيا و زنجبيلو كوب من الموز المجمد و عصيرنصف ليمونة و نضرب كل هذه المكونات في الخلاط مع بعض الماء . أشرب هذا العصير اللذيذ الصحي كل يوم للتخلص من السموم الموجودة في الجسم.

23- منع الأصابة بمرض الزاهيمر:

واحدة من أهم فوائد السبانخ هي منع الأصابة بمرض الزهايمر , الزهايمر هو الشكل العام للخرف و اضطرابات المخ التي تؤثر علي الذاكرة و السلوك و التفكير. إنخفاض مستوي الفوليك و فيتامين ب 12 يزيد من فرص الأصابة بمرض الزهايمر و لكن السبانخ تحتوي علي كميات كبيرة من الفولك أو فيتامين ب 12 و هذا هو السبب أن السبانخ مفيدة جداً في الحفاظ من الأصابة بمرض الزهايمر

24-حمل سليم وصحي:

مثلما نعرف السبانخ تحتوي علي حمض الفوليك الذي هو ضروري للجنين من حيث أنه يقلل من فرص حدوث عيوب خلقية أو حدوث ولادة مبكرة .السبانخ تعتبر الغذاء الأمثل في الحمل لإحتوائها علي كل المعادن و الفيتامينات اللازمة للجنين . خلال فترة الحمل كل صباح أشربي عصير السبانخ و إذا لم يعجبك طعم العصير يمكنك إضافة أي نوع من الفاكهة مع السبانخ. تناولي سلطة الفراولة و السبانخ علي الغذاء أو علي العشاء. من الأفضل تناول السبانخ كل يوم لأنه مفيد جداً للأم و الجنين.

25- خسارة الوزن:

من أهم فوائد السبانخ أنها تساعد علي خسارة الوزن، تحتوي السبانخ علي كمية عالية من الحديد الذي ينمي التمثيل الغذائي و ايضاً كمية الأكسجين الذي يتدفق مما يؤدي إلي حرق الدهون في الجسم و يسبب خسارة الوزن. فهي خضراوات مهمة للنظام الغذائي، السبانخ مليئة بالمعادن و الفيتامينات التي لها دور كبير في فقدان الوزن . السبانخ تحتوي علي سعرات حرارية قليلة . لخسارة الوزن تناول كميات كبيرة من السبانخ و أمضغها جيداً للحصول علي نتائج مرضية

26- تساعد في تقوية صحة القلب:

أوراق السبانخ الخضراء الطازجة تعزز من صحة القلب و الأوعية الدموية بفضل وجود خصائص مضادة الأكسدة, خصوصاً بيتا-كاروتين و فيتامين سي. المواد المضادة للأكسدة تمنع الأكسدة الضارة للكروسترول الذي يشكل خطر علي القلب و الشرايين . السبانخ تحتوي علي مغذيات خاصة لصحة القلب مثل الماغنسيوم و الفولك والبوتاسيوم . السبانخ مثل غيرها من الخضروات الورقية الخضراء تحتوي علي النترات . البكتريا الموجودة في الفم تتفاعل مع اللعاب عند مضغ الطعام ،و تتحول النترات إلي النتريت، ثم يتم تحويل النتريت إلي أكسيد النيتريك في المعدة، و يدخل في مجري الدم و يفتح الأوعية الدموية و يعزز منها و يساعد في خفض ضغط الدم

27- علاج نزيف اللثة:

اذا كان لديك نقص في فيتامين سي و تناولت كمية كبية من السكر فسيحدث لك مشاكل و مزيف في اللثة. يمكنك تناول عصيرالجزر أوالسبانخ حل هذه المشكلة. كيف تحضر عصير الجزر و السبانخ في الخطوات التالية:

– حضر 8 وحدات من الجزر متوسط الحجم و قشر الجزر

– 1 حزمة من السبنخ تغسل و تنظف جيداً و تفرم

– كرفس أضرب الجزر و السبانخ و الكرفس في الخلاط

– أشربه في الحال و لا يترك حتي تستفيد من كل العناصر الغذائية قبل أن تتبخر

29-مصدر للبروتين اللازم للرضع:

ينصح للأطفال الرضع تناول السبانخ لأنها تحتوي علي كمية وفيرة من البروتين و الفيتامينات و المعادن التي تساعد في تطور مراحل النمو .

30- تحمي المخ :

لأنها مليئة باللوتين و بيتا-كاروتين و الفوليك , السبانخ غذاء مفيد جداً للمخ بسبب هذه المواد الغذائية المرتبطة بتقليل فرص الأصابة بالزهايمر. مركبات الفلافونويد الموجودة في السبانخ تعمل كمضادات للأكسدة تبطئ من تأثير السن في قدرة المخ عن طريق حماية المخ من ضرر الخلايا الحرة .من أجل استخلاص مزايا تخص الأعصاب من السبانخ تناول السبانخ كل يوم.

31-تهدئة الجسم:

بشكل عام السبانخ تجعل الجسم هادئ و خالي من التوتر و العصبية. بسبب وجود كميات وفيرة من الماغنسيوم و الزنك الذي يساعد في النوم بشكل أفضل في الليل وخلق فرص لشفاء. الماغنسيوم يساعد في تجديد الطاقة التي فقدت في ثوان معدودة. النوم الجيد يريح الجسم و الأعصاب و الجسم كله بشكل عام

32- تساعد في علاج حب الشباب:

منفوائد السبانخ علاج حب الشباب . السبانخ مفية في إزالة حب الشباب و الحصول علي بشرة صحية. للتخلص من حب الشباب , قم بعمل ماسك مكون من سبانخ مفرومة و بعض الماء و ضعهم علي البشرة لمدة 20 دقيقة , للتخلص من الأوساخ و الإلتهابات و الزيوت الموجودة علي البشرة. وذلك يساعد علي استعادة حيوية البشرة من الداخل ايضاً. أو يمكنك شرب عصير السبانخ المكون من : ربع خيارة و جزرة واحدة و نصف ثمرة طماطم و حزمة كرفس و نصف كوب كرنب ملفوف و نصف فلفل أحمر و حزمة سبانخ و بصل ,أضرب كل المكونات في الخلاط و أشربه يومياً للتخلص من حب الشباب

فوائد السبانخ للبشرة :

33. علاج مشاكل البشرة :

تستخدم براعم مياه السبانخ كعلاج للأمراض الجلدية المختلفة مثل القوباء، القدم الرياضي،،، إلخ .. كما يساعد هذا الخضار في علاج سرطان الجلد وعلاج حب الشباب والإكزيما والصدفية .

34. تجديد الجلد :

تناول عصير مياه السبانخ مفيد جداً في الحفاظ علي شباب البشرة لأنه يساعد علي التخلص من السموم الضارة في الجسم . والإستهلاك المنتظم يساعد في تجديد خلايا البشرة .

35. يحافظ علي البشرة:

وجود حمض الفوليك و فيتامين ك في السبانخ , يوفر لك بشرة نظيفة عن طريق تقليل ظهور حب الشباب و المناطق الغامقة في البشرة . المعادن و الفيتامينات الموجودة في السبانخ يعطيك علاج فوري وفعال من حكة الجلد الجاف و ايضاً يوفر لك بشرة نظيفة ومشرقة

36-إصلاح البشرة:

السبانخ هي مصدر مهم لفيتامين سي و أ . فيتامين أ يعزز من لون البشرة بينما فيتامين سي يلعب دور هام في إصلاح البشرة و تجديد خلايا البشرة. بالإضافة إلي المواد الغذائية الرائعة و المواد المضادة للأكسدة التي تجعل البشرة أكثر إشراقاً

فوائد السبانخ للشعر :

تحتوي علي عناصر مفيدة للحفاظ علي صحة فروة الرأس والشعر ومجموعة من العناصر الواسعة المفيدة للشعر ومنع تساقطه .

37-يعزز من نمو الشعر:

السبانخ غذاء لا مثيل له،يحتوي علي فيتامين سي و ب و إي و كالسيوم و بوتاسيوم و حديد وأحماض دهنية أوميجا 3 و ماغنسيوم كل هذه المواد ضرورية لنمو الشعر. خصوصاً، الحديد الذي يساعد كرات الدم الحمراء علي جلب الأكسجين إلي بصصيلات الشعر، و ذلك أمر حيوي لنمو شعر صحي قوي

38- يحارب تساقط الشعر:

يتساقط الشعر بسبب وجود نقص في الحديد. الحديد يعزز جذور الشعر من خلال تمكين خلايا الدم لجلب الأكسجين لبصيلات الشعر. نقص الحديد يسبب الأنيميا التي تؤدي إلي تساقط الشعر. السبانخ غني بالحديد و الفوليك . الحديد يساعد في جلب الأكسجسن بينما الفوليك يساعد في خلق كرات الدم الحمراء التي تحارب تساقط الشعر

معلومات تهمك عند تناول السبانخ

أفعل:

– طبخ السبانخ بشكل صحيح

-غسل السبانخ بشكل صحيص و بعناية كرر عملية الشطف لأكثر من مرتين لأن الحصي الموجود بها يغير من طعم السبانخ

-تناول السبانخ بشكل منتظم ليرفع من قوة وكفاءة العضلات

-بعد تناول السبانخ أغسل الأسنان بشكل صحيح حتي لا تلتصق بالأسنان و تسبب أضرار

-السبانخ شئ مثالي علي العشاء

لا تفعل:

– لا تأكل السبانخ إذا كان لديك مشكلة في الكلي

– لا تأكل السبانخ بمفردها لأنها الية جداً في حمض الأوكسيدك و قد ترتبط مع الكالسيوم و الحديد و يسبب صعوبة في إمتصاص المواد الغذلئية

-لا تأكل السبانخ إذا كان لديك حساسية تجاهها

– لتجنب كسب زيادة في الوزن لا تستخدم صفار البيض و لكن أستخدم الحمص أو المشروم

وصفات لعمل السبانخ تساعد في خسارة الوزن

وصفة : السبانخ المقلي مع الثوم

حزمة من أوراق السبانخ

2 معلقة كبيرة من الثوم المفروم

2 معلقة كبيرة زيت زيتون

2 معلقة كبيرة ملح

1 معلقة كبيرة زبدة

3-4 معلقة صغيرة فلفل أسود طازج مطحون

الطريقة:

– أشطف السبانخ جيداً في ماء بارد و تأكد من نظافتها ثم أتركها تجف

-في وعاء كبير سخن زيت الزيتون ثم أقلي الثوم علي نار هادئة لمدة دقيقة حتي تصفر

-أضف الملح و السبانخ و الفلفل و غطي الوعاء لةده دقيقتين

– أكشف الغطاء و زود درجة الحرارة و أترك السبانخ تنضج لمدة دقيقة أخري و قلب السبانخ حتي تدبل

– قدم السبانخ في طبق التقديم مع الليمون و الملح و تقدم ساخنة

وصفة شوربة السبانخ:

2 كوب من الماء و حزمة من السبانخ

قطع السبانخ غلي قطع صغيرة

أغلي السبانخ مع الماء لمدة دقيقتين

يمكنك تناول هذه الشوربة 2:3 مرات في اليوم الواحد أو تناولها علي مدار اليوم

مشروب السبانخ:

أغسل حزمة من السبانخ و أشطفها جيداً

حضر 2 كوب من الماء

أغيلي السبانخ علي نار هادئة لمدة 5 دقائق

تناول المشروب كل يوم أو 3:4 مرات في الأسبوع

وصفات لذيذة يمكنك مياه السبانخ :