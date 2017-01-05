نجوى كرم تتحدث عن حياتها العاطفية.. وماذا قالت عن عمليات تجميل؟

أعلنت الفنانة نجوى كرم أنها كرست نفسها في سبيل العطاء، وهو ما يزعج الشريك في الحياة، لافتة إلى أنها ما زلت تعيش حالة حبّ.

وأضافت خلال استضافتها في برنامج “يا ريما”، الّذي تقدّمه الإعلاميّة ريما نجيم، عبر أثير صوت الغد: “إذا مكتوب عليّ أتزوج سوف أتزوّج! والزواج إن لم يكن إضافة لا أريده، خاصةً بعد تجربة لم تكن ناجحة كمشروع.. لازم أتعلّم منها”.

وكشفت عن أنّها مثل أي امرأة عربيّة عموما ولبنانيّة خصوصا تحبّ الأناقة، الّتي تتطلّب جسدًا جميلاً، موضحة أنه: “ليس بالضرورة أن أكون عارضة أزياء”.

واعترفت بكل جرأة عن عمليات التجميل بحياتها، قائلة: “أجري بعض التعديلات على وجهي من باب الاهتمام، وهذا مطلوب منّي، أخاف الزمن، حتى لو بعمر الخمسين ما عندي آثار زمن بوجهي وجسمي، وأقول للزمن أعطيني بعد”.