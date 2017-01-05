٩ توابل لتنظيف الجسم من السموم

ربما قد تفكر فقط في التوابل كأنها شئ يضاف إلي الطعام لأعطائه نكهة مميزة ولكن لماذا لا تفكر في توابل لتنظيف الجسم ؟ يمكنك استخدام هذه التوابل كجزء من التخلص من السموم الموجودة بالجسم، أو تستخدمها بشكل روتيني يومي حتي يدؤي الجسم وظائفه بشكل جيد. ولكن أولاً تأكد من معرفة الاَثار الجانبية قبل استخدام هذه التوابل، لأن بعض التوابل قد تكون قوية، لأن هناك بعض الناس يكونوا عرضة للتأثر بقوة هذه التوابل عن غيرهم، بناءاً علي عوامل عديدة لذلك جرب أولاً كمية قليلة قبل أستخدام أكثر.

إليك مجموعة من التوابل لتنظيف الجسم بشكل آمن وصحى

1- الكركم:

اذا لم تكن تستخدم الكركم في الطبخ، يجب عليك البدء في استخدامه أكثر إلي وجباتك. تناول المزيد من الكاري أو أضفه إلي العديد من أطباقك هذا يعود إلي اختيارك. ولكنه نوع من أنواع التوابل الذي يحتوي علي الكثير من الفوائد و أنت لا تريد تقويت ذلك! بالإضافة أن الكاري يساعد الكبد علي أداء وظائفه بشكل صحيح، الكاري يساعد الكبد في التخلص من السموم و في تصفية الجسم. الكركم ايضاَ له خصائص مضادة للسرطان التي تجعله واجب علي كل شخص يتطلع إلي حياة طويلة صحية. أضف الكركم إلي وجباتك أثناء الطبخ، أو خذ الكركم في شكل مكملات مع مكون الكركمين النشط لفوائد مشابهة.

2- الكمون:

يمكنك التعرف علي الكمون من المطبخ المكسيكي أو الفلفل الحار. من المؤكد أن طبق كبير من الفلفل الحار لن يخلص الجسم من السموم و لكن الكمون له تأثير للتخلص من سموم الجسم. الكمون يساعد علي عملية الهضم وهو حجر الزاوية في أي استراتيجية التخلص من السموم. اذا كان جسمك يتخلص من السموم و لكن عملية الهضم البطيئة تحبس هذه السموم داخل جسمك, و بذلك لن تكون هذه عملية تنظيف منتجة، و قد يمتصها جسمك في النهاية. لذلك من الجيد استخدام التوابل مثل الكمون للحصول علي هضم أفضل و تتمكن من طرد السمومو بشكل أسهل.

3-الزنجبيل:

يطهر الجسم بشكل قوي, ومن أهم مميزاته أنه يساعد الجسم علي إمتصاص جميع المعادن و المواد الغذائية الموجودة في الطعام.هناك شئ قد يتجاهله الأشخاص الذين يريدون التخلص من سموم الجسم وهو أن الأمر الهام ليس التخلص من السموم و لكن استبدال هذه السموم مع أشياء تفيد الجسم. استخدام التوابل مثل الزنجبيل يساعد الجسم علي امتصاص المواد التي تحتاجها. الزنجبيل ايضاً مفيد جداً للنظام الهضمي ويساعد في تقليل الأعراض التي تنتج عن السموم متضمناً الأنتفاخات .

4-الزعفران:

الزعفران يعزز من وظيفة الأعضاء الداخلية خاصة الأعضاء المسؤلة عن تصفية السموم و إخراجها من الجسم. لذلك إخراج السموم من الجسم هو شئ هام جداً. الزعفران يساعد المثانة و الكلي حيث له دور في إخراج السموم مع البول. وكذلك الزعفران مفيد للكبد الذي يعتبر أهم عضو في جسم الأنسان في التخلص من السموم. تأكد من أخذ التوابل التي تساعد الكبد الخاص بك لأنه اللوحة الأم لكل الأعضاء و الأنظمة الأخري.

6- الروزماري( أكليل الجبل):

الروز ماري له طعم رائع لذلك سوف تقع في غرامه. و هي ايضاّ جيدة للتخلص من السموم. أنها عشب يمكنك أضافته للطعام عند الطبخأو يمكنك أضافتها لكوب من الماء مع توابل أخري كنوع من كوكتيل التخلص من السموم. القيمة المضادة للأ:سدة الموجودة في الروزماري سوف تندهش بها لأن الأعشاب و التوابل لا تذكر كثيراً عند الحديث عن مضادات الأكسدة. مضادات الأ:سدة تساعد الجسم علي الدافع عن نفسه ضد أضرار الخلايا الحرة، و الحصول علي قد كاف من هذه الأعشاب و التوابل يقلل نسبة الخطر من الأصابة بالسرطان أو مرض القلب، و ايضاً يساعد الجسم علي أداء مهامه بشكل أفضل.

7-الفجل:

سوف تعرف السبب القوي لأستخدام الفجل بدءاً من اليوم، أنه يساعد علي وجه الخصوص الكبد من المواد المسببة للسرطان, يقلل من احتمالات تشكيل أورام سرطانية، و يحد من نمو الأورام الموجودة. الفجل ايضاً يساعد الكبد علي تصفية الأشياء التي تضر الجسم. أنت لست مضطر لأكل الفجل بطريقة مباشرة للحصول علي فوائده، يمكنكك أضافته إلي الأطعمة و التوابل الأخري حتي تقل من حدة طعمه.

7- الفلفل الحار:

الفلفل الحار يستخدم لجعل الطعام حار أو حامي, ولكنه ايضا يساعد الجسم علي تنقية نفسه. وغالباً ما يستخدم لفقدان الوزن لأنه يسرع من عملية التمثيل الغذائي و يجعل من خسارة الوزن شئ سهل في تحقيقه. الفلفل الحار يطرد السموم من الجسم و يساعد في عملية الهضم التي تؤثر علي باقي الجسم . الهضم الأحتياطي سوف يعد فخ للسموم كنوع من أشكال التملك للجسم, الذي يؤدي إلي شعورك بالضيق و الخمول. تناول الأعشاب و التوابل مثل الفلفل الحار يساعد في تحريك الأشياء و يساعد الجسم في التخلص من السموم بشكل صحيح.

8-الهيل أو الحبهان:

هو نوع من التوابل الشائعة في المطبخ الهندي, ويمكن استخدامها في التخلص من سموم الجسم. الحبهان يعمل علي اليكتريا الغيرحميدة الموجودة في الجسم، بدون الأضرار بالبكتريا الحميدة. عندما يستخدم الحبهان مع التوابل الأخري، يساعد عملية الهضم لدي الأنسان و يقتل البكتريا الضارة و يخلصك منها خلرج الجسم. فائدة أخري تدفعك لأستخدام الحبهان هو أنه بمثابة عامل طبيعي مضاد للأكتئاب. حتي اذا لم تكن مكتئباً فأنه يحسن من المزاج العام, مما يجعل الحبهان من التوابل الرائعة التي يجب إضافتها إلي وجباتك

9- القرفة:

من التوابل المشهورة و الشائعة التي تجدها في المخبوزات.للأسف عندما تستخدم في المعجنات الحلوة لن يكون لها تأثير كبير في التخلص من السموم. القرفة يجب استخدامها لوحدها مع مكونات طبيعية وصحية أخري حتي تقدم لك فوائد التخلص من السموم. أفضل طريقة لأستخدام القرفة هو أضافتها إلي شراب التخلص من السموم مثل العصير . هذا يعطي لك نتائج مباشرة و قوية وسوف تحصل علي أفضل النتائج.