اكتشف سر السعادة الحقيقية التي لا يعرفها الكثيرون…

السعادة ليست مجرد شعور جميل تشعر به، فالعلم يثبت أنه أعمق من ذلك. الشعور بالسعادة يساعدك في العيش حياة أطول وبصحة أفضل. لكن كيف؟

جزء كبير من سعادتنا مرتبط بعلاقاتنا الإجتماعية. فإن لم يكن لديك على الأقل صديق مقرب واحد، فأنت ستكون أقل سعادة. جميعنا يمتلك هذه الأشياء الصغيرة التي تدعى تيليميرات، وهي أغطية صغيرة على الكرموسومات تقيس أعمارنا. واتضح أنها تحدد أيضاً عدد أصدقائنا. إذ أن عدم وجود الأصدقاء يعني صغر التيليمرات. فمجرد كونك اجتماعياً، يمكنك تبطئة عمرك البيولجيي، وبذلك العيش لمدة أطول بسعادة أكبر.

طريقة أخرى لزيادة سعادتك هي التأمل. فقد أظهرت الأبحاث أن التأمل لعشرين دقيقة فقط في اليوم، يمكنه تقليل هرمونات التوتر.

حان الوقت لاختبار سريع. هل نصف هذا الكأس ممتلئ أو خال؟ لو قلت إنه ممتلئ، فأنت في طريقك لتكون أكثر سعادة وبصحة أفضل. وجدت دراسة من جامعة هارفارد أن نسبة إصابة المتفائلين بأمراض القلب أو بالنوبة القلبية أو بالسكتة الدماغية تقل بنسبة 50 في المائة. فالتحلي بسلوك إيجابي يقدم حماية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

والعلم لا يتجاهل المتشائمين أيضاً، فلديهم مستويات أقل من السعادة بالمقارنة مع المتفائلين، حتى أظهر باحثون أن الأشخاص ذوي الأفكار السلبية تتضاعف عندهم المشاكل الصحية بثلاث مرات أثناء تقدمهم بالعمر.

ماذا تفعل لو كنت شخصاً غير سعيد بالعادة؟ يقول الخبراء إن عليك التظاهر بالتفائل، حتى لو لم تكن كذلك.