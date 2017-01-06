بالفيديو.. هيفا مع والدتها وشقيقتها

إحتفلت الفنانة هيفا وهبي ببداية العام الجديد ضمن أجواء عائلية وذلك بعدما إعتذرت عن إحياء أي حفل غنائي.

وأطلّت هيفا بفستان أحمر اللون خطفت به الأنظار بأناقتها وجمالها حيث ظهرت تحتفل مع شقيقتها هناء ووالدتها سيدة ضمن أجواء مليئة بالمحبة والألفة.