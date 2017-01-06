هل سمعت عن مثلث الموت في الوجه أو مثلث الخطر في الوجه من قبل ؟ معظمنا يدرك أن الضغط علي البثور الموجودة في بقع معينة في الوجه يعرضه لخطر الإصابة وإنتشار العدوي ولكن هل تعلم المخاطر الحقيقة وراء هذا التصرف .وفقاً لما ذكره أطباء الأمراض الجلدية أن البثور في مرحلة معينة يجب مقاومة الرغبة في القضاء عليها ليس فقط لأن الأمر غير صحي أو لأنه سيترك ندبات قبيحة علي الوجه، ولكنها يمكن أن تقتلك بالفعل .

قد تعتقد بأن مثلث الموت أو مثلث الخطر في الوجه من المصطلحات التي تذكر في أفلام الرعب فقط ولكن هذا الشئ يجب أن تأخذه علي محمل الجد عندما يتعلق الأمر بالنظافة الشخصية . هذه المنطقة تغطي جزء من العيون، جسر الأنف زوايا الفم والشفة العليا وإذا تعرضت للإصابة يمكن أن ينتج عنها عواقب وخيمة .

ما هو مثلث الموت في الوجه ؟

هو المساحة التي تغطي زوايا الفم إلي جسر الأنف، بما في ذلك الأنف والفك العلوي . لا تحتوي هذه المنطقة علي أي صمامات لأنها تعتمد علي سير الدم بطريقة مباشرة ويرتبط بصلات عميقة للعروق الوجه الأخري . وترتبط بخط مباشر للدماغ . وتحتوي هذه المنطقة علي المزيد من الأوعية الدموية وعند القيام بالضغط علي البثور أو الخراجات المتواجدة في هذه المنطقة يمكن أن ينتج عنها تمزيق للاوعية الدموية وهناك إحتمال أن تصل البكتريا إلي مجري الدم، مما يؤدي إلي إلتهاب في الدماغ .

وقد ذكر الدكتور اوستن أن العدوي تنتقل من البثور إلي مجري الدم . أو الإصابة بتجلط الدم في الأنف وهي حالة خطيرة تمنع وصول الدم للوريد الموجود خلف العين وتشمل ظهور أعراض أخري مثل الحمي والصداع الشديد وعدم وضوح الرؤية . هذه الأمور تؤدي إلي إصابات أكثر تعقيداً ولكن هذا هو التشخيص الأولي لمخاطر الضغط علي مثلث الموت في الوجه وتسبب في إصابة 30 % من الحالات بالوفاة .

ينتج خطر مثلث الموت في الوجه بسبب تواجد كمية كبيرة من الأوعية الدموية متواجدة في هذه المنطقة، هناك خطر محتمل للعدوي عند الضغط علي حب الشباب ووصول هذه العدوي مباشرة إلي مجري الدم وبذلك تشكل مصدر قلق بسبب الخوف من وصول هذه العدوي إلي الدماغ . وعند ملاحظة وجود أعراض مثل القشعريرة أو التعرق الليلي أو الحمي أو إحمرار يمكن أن تكون علامات وصول العدوي إلي مجري الدم .

يمكن أن يصف الطبيب مجموعة من المضادات الحيوية التي تعطي عن طريق الوريد لكي يتم علاج هذه المشكلة حتي لا ينتج عنها مضاعفات خطيرة تصل للعمي، شلل للوجه، إلتهاب السحايا . ولكي تتجنب ذلك ينصح بإستخدام مناديل تنظيف الأنف بدلاً من التخلص من البثور بأصابعك يمكنك تنظيف الأنف بهذه المناديل . ومحاولة تقليل تنف شعر الأنف بنفسك يفضل اللجوء إلي مختصين مع عدم محاولة الضغط علي هذه البثور ويفضل إستخدام كريمات تنظيف الوجه أو الوصفات الطبيعية التي تساعد في القضاء علي بثور الوجه .

نتبه : لا يجب أن تحاول لمس البثور بأصابعك لمحاولة التخلص منها لأن المشكلة لن تنتهي كذلك بل ستظل بالداخل . يجب أن تعني ببشرتك خصوصاً مع الإجهاد اليومي الذي تتعرض له في الحياة اليومية لذا يجب الإسترخاء لزيادة إفراز الأندروفين و زيادة الدورة الدموية . و يجب الإلتزام بتناول الأطعمة التي تحتوي علي الفيتامينات و العناصر الغذائية التي تعمل علي تدفق الدم و أيضاً ترتبط البثور التي تظهر خلف الأذنين بنظافة الشعر لذلك يجب الحفاظ علي الشعر نظيف من الأوساخ و الزيوت حتي لا يضر بالجلد .

مخاطر أخري عند الضغط علي البثور بصفة عامة :

قد يبدو فرقعة البثور وسيلة سهلة وسريعة بالنسبة لك لتسريع عملية الشفاء، ولكن يجب عليك مقاومة هذه الرغبة للعديد من الأسباب وفقاً لمركز السيطرة علي الأمراض والوقاية منها أن هذه العادة تزيد من ظهور البثور وإنتشارها . إذا كنت تعاني من حب الشباب والبقع والبثور يجب أن تحافظ علي وضع يديك بعيداً .

التهيج :

الضغط علي البثور يؤدي إلي تفاقم الوضع وبعد فترة وجيزة تظهر البثور مرة أخري مع زيادة الإحمرار وتهيج الجلد حتي لو كانت بثرة واحدة فإن المسام الملتهبة والمتهيجة تترك علامات تبقي لفترة أطول من البثرة نفسها .

النزيف :

عندما يحدث خدش خفيف للبثرة ينتج عنها نزيف . وعندما تنزف البثرة تصبح المسام مسدودة مما يعرض الجلد لوصول البكتريا وتصبح المسام المسدودة ملتهبة . ومع ظهور التورم بسبب الدم تصبح البثرة أكثر وضوحاً .

العدوي :

تتدفق البكتريا الموجودة في المسام المسدودة عند الضغط علي البثور لتنتشر في المنطقة المحيطة وتبدو البثرة أكبر ومحمرة وملتهبة وبدلاً من القيام بالضغط علي البثرة يمكنك تطبيق بنزويل بيروكسيد لكي تجف وتمنع وصول العدوي للجلد .

التندب :

ظهور البثور يمكن أن ينتج عنه ظهور الندبات ويحذر مركز السيطرة علي الأمراض والوقاية منها من عدم القيام بذلك لأن إصابة الأنسجة المحيطة بالمسام المسدودة قد تشكل ضرر عام وتترك ندبات وهذا ينطبق تحديداً علي أفات حب الشباب المزعجة التي يمكن أن تكون مؤلمة جداً ولتجنب التدنب والألم حذاري من لمس البثور والحبوب بنفسك .

طرق طبيعية للتخلص من البثور :

زيت شجرة الشاي :

تتميز الزيوت المستخرجة من شجرة الشاي و كذلك الحليب بأنها علاج مفيد جداً في التخلص من البثور . لذلك قوم بتطبيق الحليب الذي يحتوي علي أحماض ألفا هيدروكسي و ذلك لأن المسام عادة ما تكون مغلقة بسبب تراكم الزيوت و الأوساخ و المركبات التي توجد في زيت شجرة الشاي تعمل علي قتل الجراثيم و زيادة سرعة التخلص من الخلايا الميتة و يفضل تطبيقه ثلاث مرات في اليوم .

حمام بخار الوجه :

وضع منشفة ساخنة علي وجهك لمدة 10 دقائق و تركها لفترة يساعد في إبراز البثور السوداء .و غسل الوجه بالماء الدافئ .

ثم تطبيق المرطب حيث تصبح المسام مفتوحة، ثم تدليك المناطق المصابة بالكحول بلطف لمدة 5 دقائق .

الملح :

ترطيب الوجه و ليس الترطيب المفرط قبل تطبيق الخليط ، أو يمكنك تعرض الوجه للبخار ، سوف يساعد في إعطاء نتائج أسرع .

في وعاء صغير قم بخلط معلقة صغيرة من معجون الأسنان مع نصف معلقة صغيرة من الملح الطعام ، ثم تطبيق الخليط علي الوجه ، و تركه 5 دقائق قبل إزالته ، ثم فرك الخليط قبل إستخدام الماء الدافئ. يمكنك تكرار ذلك ما يقرب من 2 أو 3 مرات في الإسبوع .

قشر البرتقال :

البرتقال فاكهة رائعة و لذيذة بالإضافة إلي أنه يستخدم في علاج حب الشباب و ذلك لأن قشور البرتقال يحتوي علي الريتينول تساعد في تقشير الخلايا الميتة و يحفز من إنتاج الكولاجين الذي يساعد في تجديد خلايا الجلد

بياض البيض :

تأكد من أنك فصلت بياض البيض جيداً عن الصفار.

تطبيق بياض البيض علي الوجه بإصبعك ، وضع رقائق من ورق التواليت علي المناطق المصابة و تركها حتي تجف. قد يستغرق ذلك نصف ساعة حتي يجف تماماً و تتصلب الورقة ، ثم قم بتقشير الورقة و غسل الوجه بالماء الدافئ و تركه حتي يجف .

زيت اللوز :

قم بغسل وجهك بالماء الدافئ لفتح المسام . نقع قطعة من القماش الحرير في زيت الزيتون و زيت اللوز . وضع لمسة من معجون الأسنان علي هذه القماشة. قم بتدليك الوجه بهذه القماشة بلطف يمكنك القيام بذلك مرتين إذا كان لديك المزيد من البثور السوداء . إنتظر 5 دقائق . غسل الوجه جيداً بالماء الدافئ و غسل القماش .

الكمادات الدافئة :

تعد الكمادات الساخنة من الطرق الأكثر فعالية للتخلص من البثور و تجفيفها بسرعة جيدة . قم بغمس قطعة من القطن أو منشفة قطنية في الماء المغلي ثم مسح الوجه بها تعمل علي فتح مسام الوجه. و بمجرد فتح مسام الوجه قوم بتنظيفها بغسول الوجه المناسب لبشرتك و ذلك يساعدك في الحصول علي بشرة نظيفة. و يفضل القيام بذلك ثلاث مرات في اليوم .