نانسي عجرم : عم بتعلق فيك !!

أصدرت الفنانة نانسي عجرم أغنية جديدة تحمل عنوان “عم بتعلق فيك” باللهجة اللبنانية ، وهذه الأغنية هي من ضمن ألبوم كامل متكامل سيصدر قريباً لها .

الأغنية أكثر من رائعة ، فهي تحتوي على الكثير من الأحاسيس والشجن ، وتروي تعلق الحبيبة بحبيبها ، واصفة أحاسيسها الجياشة بكثير من الحب والرقي .

أما أداء نانسي للأغنية فجاء محترفاً كعادته ، فهي قادرة أن تعيّشنا أجواء الأغنية وتأخذنا في حالة من الرومانسية والمشاعر ، ناهيك عن لحن الأغنية المميز وكلماتها الرائعة والتوزيع المحترف .

ونحن نعوّل على ذكاء نانسي وحنكة مدير أعمالها جيجي لامارا في إختيار هذا النوع من الأغنيات ، وتحديداً اللون الرومانسي الذي يليق بصوتها ، وكذلك هو الحال بالنسبة لإختيارها للأغنيات الإيقاعية الراقصة .

ونأمل خيراً في ألبوم نانسي المنتظر ، وهي التي عودتنا على أن تحتوي ألبوماتها على هذا النوع من الأغنيات باللهجات اللبنانية المصرية والخليجية .

إشارة إلى أن أغنية “عم بتعلق فيك” من كلمات وألحان زياد برجي ، توزيع هادي شرارة .