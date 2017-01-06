نبات يقتل الخلايا السرطانية ويوقف السكري ويحفز مناعتك..ما هو!

هل سمعت بالقرع المر؟ حسناً إن لم تكن سمعت به، دعنا نخبرك عن هذا النبات ذي الفوائد العلاجية المتعددة.

ويعرف القرع المر أيضا ً بالكارلا KARELA وهو مستعمل بكثرة في العالم لمعالجة حالات مرضية كثيرة. ينمو القرع المر في الطقس الحار الرطب ويتواجد بشكل خاص في اميركا الجنوبية وآسيا.

لقد أصبح القرع المر علاجاً تقليدياً في كل من الصين وآسيا وبعض الأجزاء الجنوبية من الولايات المتحدة الأميركية. للقرع المر طعم مر جداً .

بينت الدراسات الحديثة أن مركبات القرع المر قادرة على معالجة المرضى المصابين بسرطان البنكرياس. والواقع أن اكتشاف هذا النبات المذهل عائد إلى الدكتور فرانك شالينبرغر Frank Shallenberger الاختصاصي بمعالجة الشيخوخة والطب البديل في مركز Nevada Center of Alternative & Anti Aging Medicine. .

يعتقد الدكتور فرانك شالنبرغر بقدرات الطبيعة وهو ينصح بقوة مرضاه بالثقة بالطبيعة وباستخدام المنتجات الطبيعية في معالجة أي نوع من المشاكل الصحية والمرضية. ويقول الدكتور فرانك أن هذه الفاكهة المذهلة تمنع وتوقف نمو الخلايا السرطانية بفعالية كبرى.

وبحسب أبحاث د. فرانك تبين أن 5% من محلول عصير القرع المر يقدر على محاربة سرطان البنكرياس. والقرع المر يدمر أيضاً خطوط الخلية السرطانية بنسبة 90 و98 %. وفي دراسة أخرى أجراها باحثون في جامعة كولورادو تبين محلول القرع المر يقلل من حجم أورام البنكرياس بنسبة 64%.

وهذا البحث أكد فقط الفوائد الخارقة للقرع المر الذي يلعب ايضاً دوراً في معالجة التهابات البشرة وعوارض السكري ومشاكل المعدة والضغط المرتفع .

وللقرع المر فوائد صحية عديدة هذه أهمها:

• القرع المر مفيد جداً في تنظيف الكبد من السموم . كم انه يخفف من آلام النقرس ويحسن الدورة الدموية.

• عصير القرع المر يزيد المناعة ويجمع أعضاء الجسم أكثر قدرة على محاربة الالتهابات.

• محلول القرع مفيد في حركة تمعج الطعام في الجهاز الهضمي كما انه يسهل عملية الهضم وصولاً إلى طرد الفضلات من الجسم.

• هذه الفاكهة المذهلة مثقلة بالبوليبيبتيد polypeptide- P الذي هو عنصر تباتي كيميائي يخفض ضغط سكر الدم.كما يحتوي القرع المر على الشارنتين CHARANTIN المعروف بقدرته على زيادة تركيب الغلايكوجين وامتصاص الغليكوز في الكبد والعضلات والأنسجة الدهنية . وكما قلنا سابقاً، إن القرع المر يساعد على تخفيض سكر الدم وهذا ما يجعله مفيداً جداً لمرضى السكري النوع الثاني.

• إذا كنت تستهلك القرع المر بشكل يومي سيساعدك ذلك على التخفيف من الصدفية والالتهابات الفطرية.

• والقرع المر يساعد على تحسين النظر ويخفف من مشاكل النظر. والسبب هو غناه بالبيتا كاروتين .

• إذا استهلكت القرع المر يومياً ستزداد قدرة التحمل عندك ومستوى الطاقة سيزيد بشكل كبير.

• هذه الفاكهة غنية بعدد كبير من المركبات الصحية مثل الفولايت. كما أن هذا المركب يخفف من إصابة الأجنة بالتشوهات.