نجوى كرم تسافر إلى باريس!!

نشرت شمس الأغنية نجوى كرم صورةً لها أثناء توجهها إلى العاصمة الفرنسية باريس لإحياء حفل غنائي على مسرح “الأولمبيا”.

وأرفقت نجوى الصورة تعليقاً: “نحن في المطار، نلتقي غداً في حفلتنا غداً على مسرح الأولمبيا”.