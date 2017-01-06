وعد ملحم بركات: لن أحيي أي حفل في الوقت الحالي !!!

أكد الفنان وعد بركات انه لن يحيي اي حفل بالوقت الحالي عكس ما قال البعض ونشر صورة معلقا:

“للتنويه فقط ..

يا جماعة صاحب هل الصورة، و يلي حاطت اعلان عن حفلة … مانّي أنا ” وعد بركات “

إنما هو مغني تاني اسمو ” وعد صعب “.

و بحب أكد للمرة الأخيرة لكل الأصحاب و Fans و الصحافة و الإعلام إنو ما عندي اي حفلة أو عمل فني نهائياً بالوقت الحالي… بعدنا بفترة حزن على الوالد

” الموسيقار ملحم بركات “

الرجاء بكل محبة و تمنّي من الكل يتنبّهو و يتأكدوا تماماً بعد قراءة هل البوست.

وجب التوضيح

بتشكركون كتير

وعد ملحم بركات”.