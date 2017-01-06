وعد ملحم بركات: لن أحيي أي حفل في الوقت الحالي !!!

أكد الفنان وعد بركات انه لن يحيي اي حفل بالوقت الحالي عكس ما قال البعض ونشر صورة معلقا:
“للتنويه فقط ..
يا جماعة صاحب هل الصورة، و يلي حاطت اعلان عن حفلة … مانّي أنا ” وعد بركات “
إنما هو مغني تاني اسمو ” وعد صعب “.
و بحب أكد للمرة الأخيرة لكل الأصحاب و Fans و الصحافة و الإعلام إنو ما عندي اي حفلة أو عمل فني نهائياً بالوقت الحالي… بعدنا بفترة حزن على الوالد
” الموسيقار ملحم بركات “
الرجاء بكل محبة و تمنّي من الكل يتنبّهو و يتأكدوا تماماً بعد قراءة هل البوست.
وجب التوضيح
بتشكركون كتير
وعد ملحم بركات”.