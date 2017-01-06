يارا تغني لأحمد سليمان في طنجة وتنال قميص ميسي

لبّت النجمة اللبنانية يارا دعوة خبير الشعر العالمي اللبناني الأصل أحمد سليمان الى طنجة في المغرب، حيث أحتفلت بإطلاق منتجه الجديد “AS”، وقامت بافتتاح فرعه الجديد في عاصمة الشمال المغربي الذي أسسه بالتعاون مع خبيرة العناية بالبشرة غزلان مكوار.

وللمناسبة أحيت يارا حفلة غنائية في قصر الأنوار في طنجة- المغرب، حضرها حشد من الشخصيات المغربية والعربية والأجنبية جاءوا خصيصاً لحضور السهرة خصوصاً من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وإسبانيا وبلدان أخرى.، بالإضافة الى وجوه إعلامية عربية ولبنانية.

وخلال الحفلة الحاشدة غنت يارا أجمل أغنياتها وخصت المغرب بأغنية مغربية لاقت إعجاباً من الحضور، كما ظهرت يارا على عفويتها حيث لبّت طلب الحضور بأداء أغنيات طربية لكبار الفنانين، واستمرت الحفلة التي قدمتها المذيعة اللبنانية آلين وطفة حتى ساعات الفجر الأولى.

وأثناء الحفلة قاطعها الخبير العالمي أحمد سليمان ليقدم لها قميصاً للاعب كرة القدم العالمي “ميسي” هدية بالاضافة الى بطاقة لحضور المباراة في برشلونة.

وبعد الحفلة وقفت الفنانة يارا وخبير الشعر أحمد سليمان لاستقبال المهنئين باطلاق منتجه، وأبديا تجاوباً في إلتقاط الصور مع كل من أراد فرداً فرداً، وأشاد الحضور بشخصيتهما المتواضعة.