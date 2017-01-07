كيف تقلل السعرات الحرارية في المعكرونة؟

المعكرونة والاسباغيتي من أكثر الكربوهيدرات شعبية، ويتم إعداد أطباق متنوعة منها. إذا كنت من عشاق المعكرونة وتحاول تخفيف الوزن يمكنك مواصلة أكلها مع إجراء تعديلات بسيطة تقلل نسبة الكربوهيدرات في طبقك المفضّل. تعتبر الكربوهيدرات من أكثر مصادر السعرات التي يحذر خبراء التغذية من الإفراط في تناولها، وتفيد الدراسات الحديثة بأن الدهون الجيدة أفضل من الكربوهيدرات للحفاظ على الرشاقة، وأيضاً لصحة الدماغ والقلب، وتنحيف محيط الخصر.

لتقليل عدد السعرات الحرارية في طبق المعكرونة أو الاسباغيتي يمكنك عمل التالي:

* أضف مأكولات بحرية أو بعض الروبيان (القريدس أو الجمبري) للطبق. تحتوي المأكولات البحرية على دهون مفيدة للدماغ والقلب، وهي دهون يسهل حرقها ولا تتراكم على محيط الخصر. بالمقابل قلل حصة الكربوهيدرات في الوجبة.

* لا تستخدم صلصة الطماطم الجاهزة، أعد صلصة من الخضروات تحتوي على الطماطم (البندورة) والبروكلي والفطر (المشروم) والكوسا. سيجنّبك ذلك تناول السكر المضاف للصلصة الجاهزة، ويزيد من المغذيات في الوجبة، ويمكنك بالمقابل تقليل عدد حبات المعكرونة قليلاً.

* استخدم المعكرونة المصنوعة من الحبوب الكاملة، مثل القمح الكامل أو الأرز البني لزيادة الألياف وتقليل السعرات الحرارية في نفس الكمية.

* أضف بهارات وتوابل حارة إلى صلصة المعكرونة، واحرص على إعدادها وعدم استخدام الصلصة الجاهزة. ستساعدك التوابل على الاستمتاع بمذاق أفضل، وتمنحك شعوراً بالشبع على الرغم من تناول كمية أقل من المعكرونة.